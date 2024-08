Izgalmas katonai bemutató várja az érdeklődőket a hétvégén

Ismét acéltáltosok lepik el a Kincsem Parkot, mivel immár második alkalommal látványos harci szimulációkkal, izgalmas taktikai küldetésekkel és katonai bemutatókkal várja az érdeklődőket Magyarország legnagyobb Acéltáltos Airsoft fesztiválja a budapesti Kincsem Parkban. A Honvédelmi Minisztérium közreműködésével szervezett kétnapos, ingyenesen látogatható esemény minden korosztály számára tartogat meglepetéseket – olvasható a tárca MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írták, a fiatalok előtt pedig továbbra is nyitott az ajtó, hiszen a Szeretem, megvédem! kampánnyal a Magyar Honvédség várja a vagány, a bátor és az elhivatott területvédelmi tartalékosokat. Tizennégy katonai kihívás, valódi Airbus H145-ös katonai helikopter és lélegzetelállító akciók – többek között ez várja a versenyző csapatokat, akik tíz zónára osztott pályán, látványos taktikai küldetések során mérhetik össze erejüket.

A fesztiválra nemcsak gyakorlott airsoftosokat várnak, hanem kezdőket is, hiszen a feladatokat úgy találták ki, hogy mindenki egyenlő eséllyel indulhasson a megméretésen. A fesztivál első napja a különleges katonai bemutatóval indul, majd a résztvevők különböző taktikai küldetések során mérik össze tudásukat, ahol nap végén kiderül, hogy ki viheti haza a kétmillió forintos fődíjat és a vele járó vándorkupát

– tudatta a minisztérium.

Jelezték, hogy a fesztivál ideje alatt a látogatóknak is kijut majd az izgalomból, hiszen kipróbálhatják a katonai akadálypályát, ahol a felszerelések mellett katonai járműveket is meg lehet nézni, illetve robotkutyákkal is versenyezhetnek. További információ és részletes program az esemény weboldalán érhető el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kacsúr Tamás)