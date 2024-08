Ma még elver minket az eső, holnapra viszont ismét jön a kánikula

Budapestre most érkezett meg az eső, borús felhők festik sötétre a fővárost. A Hungaromet közlése szerint azonban nem kell tőle tartani, gyorsan elfog múlni. Azt írják, hogy fokozatosan csökken a felhőzet országszerte, ezzel együtt a záporok, zivatarok számossága is. Az éjszaka második felére nagyrészt kiderül az ég, a csapadéktevékenység is megszűnik. A légmozgás a legtöbb helyen mérséklődik vagy legyengül, az északkeleti tájakon maradhat élénk az északkeleti szél – írják.

Illusztráció a hőmérséklet alakulásáról Forrás: HungaroMet.hu

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, ennél néhány fokkal hűvösebb a szélcsendes, hidegre hajlamos északi völgyekben, míg melegebb a vízpartokon és a szelesebb északkeleti tájakon lehet.

Szerdán országszerte sok lesz a napsütés, legfeljebb a Dunántúlon képződhet több gomolyfelhő, ezekből délután a nyugati, délnyugati megyékben fordulhat elő zápor, zivatar.

Az északkeleti szél elsősorban az Alföld keleti felén lehet élénk. Emellett zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.