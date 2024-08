Végleg letiltotta a könyörtelen közösségi oldal Déri Stefit

– Egyúttal kérem a támogatásotokat is, ahhoz, hogy visszaépítsem a követőtáboromat a TikTokon. Kérlek kövessétek be az új oldalamat, amelynek a linkjét a kommentszekcióban találjátok. A cenzúra klasszikus jelentése mára megváltozott. A privát kézben lévő nagy médiaplatformok a nekik nem tetsző tartalmakat tiltják, blokkolják. Sajnos nagyon ki vagyunk szolgáltatva nekik. Vagy felfüggesztik a profilodat, vagy megbüntetnek: hónapokra korlátozzák az elérést, de törlik is a videót, ha szerintük nem egyezik a tartalom az irányelveikkel. Tegyük hozzá: a baloldali értékeknek megfelelő irányelvekkel – írta a Megafon kötelékébe tartozó Déri Stefi, aki végezetül arra kért mindenkit, hogy kövessék be az új oldalát is.