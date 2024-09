Mindent elöntött a Duna a Szigetközben, pedig hol van még a tetőzés! + galéria

Mindenütt megfeszített munka folyik a Duna mentén, a Szigetközben már az árvízi jelenségeket figyelik a vízügyes szakemberek, a Dunakanyarban pedig gyakorlatilag befejezik a homokzsákos erősítéseket – mondta Siklós Gabriella a közszolgálati televízióban. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivője kiemelte: a védművek bírják a terhelést.

A Dunán, a Szigetközben elkezdődött a tetőzés, Komáromnál péntek reggelre, Esztergomnál pedig péntek délutánra várják az árhullám tetejét, ami mintegy fél méterrel marad alul becslések szerint a 2013-as szinttel szemben.

Budapesten szombaton a délutáni órákban valószínű a tetőzés.

A Lajtán is a tetőzéshez közelít a vízállás. A folyónál azért van rendkívüli készültség, mert nyitottak egy szükségtározót.

Dunabogdányban katonák és tűzoltók segítségével a 11-es út mentén erősítik a töltést. A településen a házak között is nagyon különleges védekezést kell megvalósítaniuk a szakembereknek. A kertekbe betört már a víz, a területen homokzsákokkal védekeznek. Úgynevezett ellennyomó medencék kialakításával is védik az utat és a házakat. A munka szervezetten zajlik.

A következő öt-hat napban nem valószínű a Duna vízgyűjtőjén csapadék, így újabb árvízcsúccsal nem kell számolni. Az apadás viszont lassú lesz.

A vízügyi szakemberek a tetőzést követően továbbra is 24 órás szolgálatban figyelik a töltéseket a Szigetközben, ahol szerda éjszaka is sokfelé fedeztek fel csurgásokat, fakadó vizeket. Ahol szükséges volt, homokzsákokkal és fóliával erősítették meg a töltést. A szakemberek a Dunakanyarban a tetőzést követően azt figyelik majd, hogy az ideiglenes védművek is jó állapotban maradjanak.