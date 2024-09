Szentkirályi Alexandra: Most az a legfontosabb, hogy segítsünk és ott legyünk az ország számos pontján + videó

„A 2013-as óriási árvizet talán nem haladja majd meg a Duna vízállása” – mondta a Magyar Nemzetnek a párt országgyűlési képviselője. Nacsa Lőrinc arra emlékeztetett, hogy ha az akkori áradást közösen összefogva, a szakemberek, az önkéntesek és az ország együttesen le tudta győzni, akkor most sem lehet más a cél. Hozzátette: a Duna-menti települések védelme érdekében összekapaszkodva, együtt az egész ország megmozdult, és itt Óbudán is mindenki teszi a dolgát. A cél pedig nem más, mint hogy ne essen emberi életben és vagyonban kár. Óbudán nem csak helyi lakosok, hanem más kerületekből érkezők is lapátot ragadtak, hogy segítsék a védekezést.