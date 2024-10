A következő két hét nehéz lesz az M0-s autóúton közlekedőknek

A következő két hétben burkolatjavítás, illetve dilatációjavítás miatt sávzárásra számíthatnak a közlekedők az M0-s autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán a Deák Ferenc Hárosi Duna-hídon – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az út jelentős forgalma miatt a javítási munkák alatt időszakosan hosszabb menetidővel kell számolniuk majd az arra közlekedőknek.

Az autóút több szakaszán is zajlanak további karbantartási és javítási munkálatok, így az M0-s autóúton, az M5-ös autópálya felé, még az M7-es csomópont előtt, az 1-es és a 3-as kilométer között meghibásodott dilatációs szerkezetet javítják, emiatt lezárták a belső és a középső sávot is. Ez napközben komolyabb torlódásokat is okozhat.

De javítják a burkolatot az M0-s autóút keleti szektorán is, Vecsés és Gyál között. A 42-es és a 36-os kilométer között, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon lezárták a külső és a leállósávot. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Az M3-as autópálya felé a külső és a leállósáv használható.

A társaság az autósoknak azt ajánlja, hogy főleg a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési helyzetről az Útinform szolgálatánál, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használni az útvonal megtervezéséhez.