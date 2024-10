A magyar emberek továbbra is a családok támogatása mellett állnak ki

Igazi családbarát fordulatot tudott megvalósítani a magyar kormány 2010 óta, az általa hozott harminc különböző családtámogatási intézkedés a világ számos helyén példaként szolgál – mondta Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára a KIM és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) Népszerűek az új családtámogatások című közös sajtótájékoztatóján. Az államtitkár kiemelte: a magyar kormány azon dolgozik, hogy a családokat minél több intézkedéssel tudja segíteni. Ennek három fő területe van: igyekeznek a családok anyagi helyzetét javítani, melyben fontos szerepet játszik a családi adókedvezmény, ennek a duplázását tervezik két lépcsőben. A másik fontos terület az otthonteremtés kérdése, amelyben kiemelkedő eredményt értek el, mert több százezer család tudott élni a csokkal, a falusi csokkal, illetve a babaváró támogatással. A harmadik jelentős terület a munka és a család közötti egyensúly megteremtése, amit számos fejlesztés segít, köztük a bölcsődei hálózat fejlesztése, de a kormány hisz a generációk közötti együttműködésben. Ezt támogatja a Nők40 program, a nagyszülői gyed, valamint a Gondosóra program – emlékeztetett az államtitkár.

A kormány új intézkedésekkel segíti a családokat

Koncz Zsófia felhívta a figyelmet a kormány új családsegítő intézkedéseire, amellyel a támogatottak körét szélesítik, a KINCS pedig folyamatosan kutatja az intézkedések eredményeit, és hogy a magyar családok ezeket mennyire támogatják. Ezt tették most is három intézkedéssel kapcsolatban, az egyik a szeptember másodikától elérhető bölcsődei térítésidíj-támogatás.

Újdonság a korábbiakhoz képest, hogy a korábban önkormányzati fenntartású bölcsődék esetében a szülők nem tudtak ilyen támogatást igényelni, ez most kinyílt és minden bölcsődetípus esetében elérhetővé vált.

Amíg 2010-ben csupán 32 500 bölcsődei férőhely volt, ezeknek a száma mára 67 500-ra nőtt három és félszer annyi településen mint 14 évvel ezelőtt, és a férőhelyek további bővítését tervezik. A havonta gyermekenként adható 50 ezer, speciális esetben 65 ezer forint nagy segítség a családoknak, különösen a vidéken élőknek – mutatott rá az államtitkár.

Otthonteremtési támogatás, megduplázott családi adókedvezmény

A másik új családtámogatási intézkedés az otthonteremtést segítő, államilag támogatott hitelprogramok bevezetése. Októbertől a speciális adózóknak és a mezőgazdasági őstermelőknek könnyebben elérhetővé vált a csok plusz, a falusi csok és a babaváró, melyekhez így nagyobb mértékben tudnak hozzáférni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bankok a bevételük 10-20 százaléka helyett legalább 50 százalékot jövedelemként ismernek el a hitelbírálatnál, illetve a tb-jogviszonynál 2-3 év helyett elegendő egy év. Ezzel több tízezer családnak tudnak segíteni, amelyek nagyobb mértékben tudnak az államilag támogatott hitelprogramokhoz férni – ismertette Koncz Zsófia.

A harmadik új, családokat segítő kormányintézkedés a családi adókedvezmény duplázása, amelyről a KINCS kutatása is bizonyítja, hogy a magyar családok túlnyomó többsége egyetért vele. Továbbá

a jövőben egy 21 pontból álló gazdaságpolitikai akciótervet fognak indítani, amely három fő területre fókuszál majd: a családok anyagi helyzetének javítására, a megfizethető lakhatásra, valamint a kis- és középvállalkozások támogatására.

A kormány egyik célkitűzése a jövedelmek vásárlóerejének növelése. – Mindez óriási segítséget jelenthet a magyar családoknak, de szeretnénk kikérni a magyar emberek véleményét, erről indítjuk a nemzeti konzultációt – fogalmazott az államtitkár.

Arra is kitért, hogy a kormány hálás a nemzetközi térben jelen lévő KINCS munkájáért, mert arra mindig számíthat. Már az intézet nevének rövidítése kifejezi, hogy a magyar embereknek mennyire fontosak a gyermekek, és a családok valóban a kincseink. A KINCS nagyszerű partner, hatodik éve működteti a családi értékek nemzetközi hálózatát, ráadásul külföldön is népszerűsíti a magyar családtámogatási intézkedéseket, például az Egyesült Államok republikánus alelnökjelöltje a magyar babaváróhoz hasonló kedvezményes hitel bevezetéséről beszélt, de a magyar gyedre hajazó támogatást vezettek be Dél-Koreában is – taglalta Koncz Zsófia.

Az emberek támogatják a kormány intézkedéseit

Fűrész Tünde, a KINCS elnöke nagyon fontos feladatnak nevezte a családpolitikai intézkedések hatékonyságának mérését, mert a kormány erről szóló döntései megalapozottan, a családok tényleges igényeire válaszolva születnek meg. A kormány három új, nagy jelentőségű intézkedéséről is készítettek már reprezentatív telefonos felmérést, melyből az látszódik, hogy nagy a kormányintézkedések társadalmi támogatása, mert népszerűek minden, még a nem érintett magyarok körében is. A legtöbben a családi adókedvezmény megduplázásáról hallottak, ami több mint egymillió ember számára jelent majd új lehetőséget.

Ezzel az intézkedéssel összességében a magyarok 86 százaléka, a speciális adózók könnyített családtámogatásokhoz való hozzáférésével 74 százaléka, a bölcsődei támogatással pedig tízből nyolc magyar értett egyet.

A bölcsődei térítésidíj-támogatással leginkább a gyesen és a gyeden lévők értettek egyet, itt 92 százalékos volt a támogatottság, de a kis falvakban élők is 85 százalékban a döntés mellett tették le a voksukat. A speciális adózóknak szóló könnyítést a nagycsaládosok és az alapfokú végzettségűek tartották fontosnak. A dupla családi adókedvezményt a 18 év alatti gyermeket nevelők, valamint a három vagy több gyermeket nevelők 92 százaléka támogatta – tudatta a KINCS elnöke.

Fűrész Tünde kijelentette: bízik abban, hogy a családi adókedvezmény duplázásának demográfiai hatása is lesz, mert egy gyermekes család második gyermek vállalása esetén havi 70 ezer forint pluszt kaphat, akik pedig most két gyermeket nevelnek és harmadikat vállalnának, azoknál nettó 158 ezer forinttal emelkedhet a család havi bevétele. Ezenkívül a demográfiai és családtámogatási ügyekkel kapcsolatos téves információk eloszlatására a KINCS egy TikTok-csatornát indít, ahol népesedés- és családügyi intézkedéseket fognak röviden elmagyarázni.