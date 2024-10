Az egykori SZDSZ-nek tetszene Magyar Péter

A veterán liberális politikus sajátos véleményt formált Magyar Péter telefonlopási ügyében is. Előbb arról beszélt, hogy köztörvényes bűncselekmények gyanúja esetén az a szokás az Európai Parlamentben is, hogy az illetékes hatóság indítványozására felfüggesztik a képviselő mentelmi jogát, ahogyan Eva Kaili, korábbi EP-alelnök esetében is történt, akit korrupciós üggyel vádoltak.

Magyar Péter júniusi diszkóbotránya kapcsán – amikor a Tisza Párt elnöke erőszakkal elvette az őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta – azonban Szent-Iványi úgy fogalmazott: nem egyértelmű annak megítélése, hogy valóban lopásról van szó, lehet, hogy csak hirtelen felindulásból elkövetett garázdaság, azaz nem bűncselekmény, hanem szabálysértés történt.

Hozzáfűzte, nem biztos, hogy kiadja az EP Magyar Pétert, mivel felvetődik, hogy politikai háttere is van az ügynek.