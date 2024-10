Horoszkóp helyett inkább azt olvassa el, amit a meteogyógyász mond, mert kemény hetünk lesz

Október közepén talán ez nem is annyira meglepő, az viszont sokkal érdekesebb, hogy aki érzékeny a frontokra, most nem fogja valami jól érezni magát, és ahhoz, hogy ezt tudjuk, horoszkópot sem kell olvasni, hiszen Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója arra figyelmeztetett, hogy nemcsak a fagyzugos területeken, hanem az ország nagy részén kora hajnalban fagypont közelébe csökken a hőmérséklet. Ez nyilván megviseli majd a nyár szerelmeseit, de nem csak ők fognak szenvedni. A szakértő azt mondta a Borsnak, hogy

főleg a kopásos ízületi problémákkal küzdők számára lesz nehéz a hét.

És akkor ez még nem minden. Hozzáfűzi ugyanis, hogy a nagy napi hőingást – a hajnali 0-5 fok és a nappali 15-20 fok közötti különbséget – már az egészséges, fiatal szervezet is megérzi majd, de tovább is van. Pintér Ferenc figyelmeztet arra is, hogy