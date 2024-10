„Nincs apelláta, dolgozni kell" – Karácsony Gergely kinyitotta a panaszládát

Nem jön ki most a politikai egyezség, ezért azt mondom, a főpolgármester-helyettes személyének kérdését tegyük most félre – panaszkodott, majd javaslatot tett Karácsony Gergely kedd este az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Karácsony Gergely most azért panaszkodik, amit az előző ciklusban ő maga tett Budapest élén (Forrás: ATV/Képernyőfotó)

Mint ismert: október 1-jével elkezdődött az új önkormányzati ciklus, október 4-én, pénteken pedig megalakul az új fővárosi közgyűlés. Karácsony Gergely főpolgármester úgy döntött, hogy a pártpolitikai helyzetre való tekintettel nem jelöl főpolgármester-helyettest, mert hiába ragaszkodott volna Kiss Ambrushoz, őt egyes ellenzéki szereplők nem hajlandók megválasztani. A főpolgármester ezt úgy értékelte, hogy „nem tud békejobbot nyújtani úgy, hogy közben levágják a jobb kezét”. Karácsony Gergely válaszlépésként valamennyi eddigi jogkörével felruházva kinevezte Kiss Ambrust a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatójának.

Másokra hárít a főpolgármester

A főpolgármester aláhúzta: miután napok óta megy az üzengetés a politikai pártok között a főpolgármester-helyettes személyét illetően, ezt ő már nem akarja folytatni, mert csak azt üzenné a budapestieknek: „csak szerencsétlenkedünk, nincs közös halmaz”. Ezért azt tanácsolja, a helyettes személyének problémakörét oldják meg később, most fókuszáljanak a város működésének elindítására, hátha a közös munka meghozza azt a bizalmat, ami közös döntést fog eredményezni. A közgyűlésben nincs apelláta, dolgozni kell – jelölte meg a legfontosabb feladatot Karácsony,

példaként említve azt, hogy el kell készíteni a város költségvetését.

Különösen érdekes, hogy a főpolgármester most az országos politika távol tartására szólítja fel a frakciókat, az előző ciklusban ugyanis éppen az általa vezetett Budapest volt a baloldal kormányellenes küzdelmének központja. A főpolgármester amiben csak tudott, igyekezet hadakozni kormánnyal, igyekezett akadályozni a kormány fővárost érintő intézkedéseit. Vitézy Dávid szerint Karácsony elmulasztotta a szükséges lépéseket Budapest működőképességének biztosítása érdekében, és helyette másokra hárítja a felelősséget.

Karácsony úgy érzi, a bukását kívánják

Karácsony Gergely most aláhúzta, hogy támogatja Vitézy Dávid javaslatai közül például azt, hogy a frakciókban változások lehessenek, hamarabb kikerüljenek a közgyűlés tagjaihoz az előterjesztések, hosszabban lehessen az ülések témáihoz hozzászólni, valamint több főpolgármesteri jogköréről is lemond a bizottságok javára.

Csak abban nincs megegyezés közöttünk, ami a városlakókat nem is fogja érdekelni, hiszen mindenki el fogja látni a maga feladatát

– mondta Karácsony Gergely, emellett megemlítette azt a tényt is, hogy sok olyan szereplő került be a fővárosi közgyűlésbe, akinek nincs ilyen irányú tapasztalata, és a pénz is kevés.

Permanensen azt érzem, hogy a bukásomat kívánnák, de hozzá vagyok szokva

– nyugtázta a baloldali politikus, majd annak a véleményének adott hangot, hogy a közvetlenül megválasztott főpolgármester gyengítése nem szolgálja a város érdekét, és ezen a véleményen volt Tarlós István főpolgármestersége idején is.

