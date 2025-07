Az Erzsébet-táborokban még az is kiderülhet, milyen pályát választanak később a gyerekek

A kikapcsolódás mellett pályaorientációs programokkal is találkozhatnak a fiatalok az Erzsébet-táborokban – mondta Nagy-Vargha Zsófia. A Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára, aki arról beszélt, a zánkai nyári táborokban tematikus napok vannak:

a szerdai nap mindig a hősökről szól, amikor például tűzoltókkal, mentőkkel, rendőrökkel találkozhatnak a fiatalok, és nem előadásokon, hanem élményfoglalkozásokon ismerkedhetnek meg ezekkel a hivatásokkal a táborozók.

Élményfoglalkozásokon ismerkedhetnek meg a fiatalok a „hős” hivatásokkal Forrás: Facebook

– Sokak fejében most dőlhet el az, hogy tűzoltók, rendőrök, mentőtisztek szeretnének lenni, vagy akár a honvédségnél akarnak dolgozni. A hősök napi programokon a gyerekek találkozhatnak a vérellátó szolgálat munkatársaival is, akik a véradás fontosságára hívják fel a figyelmet – mondta, majd arra is kitért, idén 110 ezren vesznek részt ottalvós Erzsébet-táborokban, ez pedig nagy segítséget jelent a szülőknek, főleg azoknak a családoknak, akik gyermeke egyébként nem jutna el táborozni, például a Balatonhoz.

Pályaorientációs programokkal is találkozhatnak a fiatalok az Erzsébet-táborokban Forrás: Facebook

Az Erzsébet-táborok a tanároknak is segítséget nyújtanak, akik az év során osztálykirándulásokat tudnak szervezni, és kész programok várják őket. Az Erzsébet-táborok ugyanis nemcsak nyáron érhetőek el, hanem minden évszakban. Nemcsak Zánkán, hanem Fonyódligeten és Zalaszabarban is van Erzsébet-tábor, sőt Erdélyben is, és a magyarországi táborokban is részt vesznek külhoni magyar fiatalok – sorolta Nagy-Vargha Zsófia, aki a kormány támogatásáról biztosította a táboroztatási programot.