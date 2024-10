Lehullott a lepel: Magyarország érdekei ellen szavaz Brüsszelben a Tisza Párt

Hiába próbálnak tagadni és magyarázkodni a Tisza Párt EP-képviselői, egyértelművé vált, hogy rendre Magyarország érdekei ellen szavaznak Brüsszelben.

Deutsch Tamás, a Fidesz delegációvezetője még csütörtökön Strasbourgban beszélt arról, hogy Magyar Péterék többször is az illegális bevándorlás mellett és a magyarok ellen szavaztak az Európai Parlamentben. Tájékoztatása szerint a Tisza Párt EP-képviselői támogatták azt a javaslatot, hogy az EU tízmilliárd forinttal nagyobb összeget fordítson az unióba érkezett migránsok közvetlen ellátására. A Tisza Párt EP-képviselőinek támogató szavazatával az EP olyan javaslatot is elfogadott, amely helyénvalónak ítéli, hogy Magyarország súlyos büntetést kapott az Európai Unió Bíróságától, továbbá kimondja: helyes megbüntetni Magyarországot kétszázmillió euróval, amiért nemet mondott az illegális migrációra, valamint jogi és műszaki határzár alkalmazásával nem engedett be migránsokat az ország és az unió területére.

A Tisza Párt nevében Kollár Kinga EP-képviselő ferdítéssel vádolta a Fideszt a szavazások értelmezése kapcsán.

De nézzük a tényeket!

Lapunk munkatársai részletesen átnézték a döntéseket, és egyértelművé vált, hogy Magyar Péter pártja Brüsszelben támogatta a hírhedt migrációs paktumot, amely bevándorlókat telepítene hazánkba. Megszavazták, hogy többletforrásokat kell biztosítani az új menekültügyi és migrációs paktum végrehajtására.

Szó szerint idéztük a dokumentumból az erre vonatkozó részt:

„A menekültügyi, migrációs és integrációs alap keretében további finanszírozásra van szükség a menekültügyi és migrációs paktum megfelelő és gyors végrehajtásának biztosítása érdekében; ezért úgy határoz, hogy 2025-re a költségvetési tervezethez képest 25 millió euróval megerősíti a menekültügyi, migrációs és integrációs alapot, tekintettel arra, hogy az pozitívan járult hozzá a menekültek azonnali támogatásához.”

A migrációs paktum megszavazása mellett az is kiderül a szavazások áttekintéséből, hogy a Tisza Párt az Európai Bíróságot támogatta Magyarországgal szemben. Ugyanis Magyar Péter a kétszázmillió eurós bírságot, amelyet Magyarországgal szemben szabtak ki, nem volt hajlandó elítélni, miközben hazánk az eljárásával csak az unió külső határait védi. A Tisza Párt valamennyi, a voksolásban résztvevő EP-képviselője leszavazta azt a javaslatot, hogy Magyarország kétmilliárd eurónyi támogatást kapjon a déli határokon felállított határkerítés költségeinek fedezésére.

A brüsszeli zsarolók mellett a Tisza Párt

Az is kétségtelen, hogy a Tisza Párt a Magyarországgal szemben folytatott brüsszeli zsarolás oldalára állt, hiszen megszavazták a jelentéstervezet azon bekezdését, amely „ismételten felhívja a tanácsot és a bizottságot, hogy teljeskörűen alkalmazzák az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló (EU, Euratom) 2020/2092 rendeletet.” A dokumentumban hangsúlyozzák: „különösen, hogy a jogállamiság betartása az uniós forrásokhoz való hozzáférés alapvető előfeltétele”. Az EP jelentéstervezete szerint a jogállamisággal kapcsolatos rendszerszintű problémák, például a hatalmi ágak szétválasztása elvének megsértése vagy az igazságszolgáltatás függetlenségének megtámadására vagy a korrupció elleni küzdelem intézményeinek felszámolására irányuló közelmúltbeli tagállami kísérletek egyértelmű kockázatot jelentenek az unió pénzügyi érdekeire és az uniós költségvetés védelmére nézve. Ezért felhívják a bizottságot, hogy ne engedjen visszalépést a jogállamiság és az intézmények védelme területén elért eredmények tekintetében.

Világos tehát, hogy ennek a dokumentumnak a megszavazásával Magyar Péter pártja azonosult Brüsszel álságos módszerével, amivel alaptalan jogállami problémákra hivatkozva visszatartják a magyaroknak járó uniós pénzeket.

Pénzt vennének el Magyarországtól

Azt is támogatta a Tisza, hogy teljesen új saját forrásokat vonjon be a tagállamoktól Brüsszel, tehát Magyarék a pénzügyi szuverenitás ellen irányuló módon, pénzt akarnak elvenni Magyarországtól.

Az EP előrelépést sürget a saját források rendszerének reformja terén. Emlékeztetnek, a bizottság módosított javaslatával kapcsolatos álláspontjára, amely támogatja új saját források bevezetését. Szerintük a valódi új bevételi forrásoknak az intézményközi megállapodásban foglalt ütemtervvel összhangban történő bevezetése fedezné a Next Generation EU hitelfelvételéből eredő további költségvetési terheket, és ezáltal védené a tartalékokat és a rugalmassági mechanizmusokat. Mindez megkönnyítené az előre nem látható szükségletekkel kapcsolatos költségvetési döntéshozatalt, valamint az új stratégiai előrejelzési kezdeményezéseket.

Mindez azt jelenti, hogy a Tisza Párt olyan kezdeményezést támogat, ami annak a Next Generation EU elnevezésű helyreállítási alap hiteleinek visszafizetésére szedne be pénzt Magyarországtól, amiből a hazánknak járó részt még mindig nem fizette ki Brüsszel.

Csak szavakban hoznák haza az uniós pénzeket

Gyakran hangoztatja Magyar Péter, hogy ők majd hazahozzák az uniós pénzeket, ehhez képest nem szavazták meg a patrióták módosító javaslatát, ami éppen erre irányul. Az indítvány kiemeli, hogy a magyar kormány tárgyalásokat folytatott a bizottsággal annak érdekében, hogy Magyarország hozzáférhessen azokhoz a kohéziós pénzeszközökhöz, amelyekre érdemben jogosult. A párbeszéd eredményeként hazánk vállalta, hogy teljesít egy intézkedéscsomagot, ezért elítélik, hogy a bizottság egyre újabb feltételeket ír elő a fejlesztési források átutalására Magyarországnak. A patrióták frakciója követeli, hogy a magyar kohéziós keretet védjék meg a más szakpolitikákhoz vagy országokhoz való átirányítás kockázatától, és hogy a bizottság haladéktalanul folyósítsa a pénzügyi forrásokat. Elvárják továbbá, hogy „az új bizottság vizsgálja felül a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszer alkalmazását, és szüntesse meg a tagállamok szelektív, politikai alapú ideológiai zsarolását”.

Ezt az indítványt tehát nem szavazta meg a Tisza Párt az EP-ben, az uniós pénzek hazahozatalát hangoztató nyilatkozataik így nem vehetők komolyan.

Nemet mondtak a woke-ellenes javaslatra

Egy másik fajsúlyos témakörben is kiderült, hogy Magyar Péterék a globalista baloldali fősodor politikáját követik, hiszen a Tisza Párt EP-képviselői nem támogatta a patrióták nemzeti szuverenitást védő, woke-ellenes módosítóját sem.

A javaslatban a Fidesz pártcsaládja azt kérte, hogy csökkentsék a tagállamok nemzeti szuverenitásával szembeni uniós propagandára szánt előirányzatokat, és miközben általánosságban támogatják a kultúrát és a kreativitást, ellenzik, hogy Európa-szerte számos, uniós forrásokból finanszírozott médiavállalat terjessze a woke-ideológiát.

Több pénzt adnának LMBTQ-propagandára

Ugyanakkor a Tisza Párt támogatta azt a bekezdést a parlamenti állásfoglalásban, amely „hangsúlyozza, hogy elegendő uniós támogatást kell biztosítani a nők jogai, a szexuális és reproduktív egészség és az LMBTIQ+ jogok védelmének előmozdításához, és tovább kell erősíteni a civil társadalmi szervezetek, az emberijog-védők és az újságírók e szempontokkal kapcsolatos munkáját, különösen azokban az országokban, ahol ezek a jogok veszélyben vannak”.

Ennél határozottabban nem is lehetne kiállni a woke-ideológia egyik súlyosan társadalomromboló célkitűzése, a hagyományos családmodellt és a normalitást támadó propaganda mellett.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)