Mráz Ágoston Sámuel: Brüsszel a jövőben is be fog avatkozni a magyar belpolitikába

Szent-Iványi István úgy vélte: az EPP olyan ügyek miatt is fordult el a Fidesztől és került konfliktusba a magyar kormánnyal, mint a Sargentini-jelentés jogállamisági kérdései. Szerinte a magyar kormánynak az ország jobb helyzetbe hozása miatt a konfliktusok további mélyítése helyett mindenképpen közelednie kellene az EU-ban vezető szerepet betöltő politikai erőkhöz.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a tény, hogy a migráció vált már az EU legfontosabb problémájává, s ez az egyes országok választásait is tematizálja, nagyban befolyásolhatja az EU-s országok, később az Európai Bizottság politikai irányultságát is. Úgy vélte, aki az elmúlt években figyelt a magyar kormányfőre, megnézte a közvélemény-kutatásokat, tudta, hogy a migrációtól idegenkedik a társadalom, a fősodor viszont nem gondolta, hogy ennek politikai képviselete és politikai sikere is lesz.