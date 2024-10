Légtérsértés miatt riasztották a román vadászrepülőket

Romániában egy Fekete-tenger felől érkező, a szárazföld fölé 14 kilométeres mélységben berepülő azonosítatlan légi célpont miatt riasztották csütörtökön a vadászgépeket és figyelmeztették a polgári lakosságot is.

A román védelmi minisztérium (MAPN) közleménye szerint a radarok 17 óra körül észlelték a szárazföld felé közeledő célpontot a Mihail Kogalniceanu légitámaszponttól 150 kilométernyi távolságra. A katonai parancsnokság által leadott riasztás nyomán a spanyol légierő Romániában légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő két F–18-as, valamint a román légierő két F–16-os harci gépe szállt fel a Kogalnieanu, illetve a Borcea légitámaszpontról.

A mobiltelefonokra küldött RO-Alert üzenetekkel a civil lakosságot is figyelmeztették, hogy vonuljanak óvóhelyekre, vagy ezek híján maradjanak az épületek fedezékében távol az ablakoktól, mert fennáll a veszélye, hogy veszélyes tárgyak csapódnak be román területre. A célpont 19 óra körül repült be a román szárazföld fölé Eforie térségében, és még 20 percen keresztül folytatta útját az ország belseje felé, majd eltűnt a radarok képernyőjéről. A MAPN szerint a négy vadászgép egyikének sem sikerült vizuális kontaktust teremtenie a radarok által észlelt tárggyal, és az eddigi adatok alapján egy becsapódási zóna létezése sem valószínűsíthető. A légiriadót 20 óra 15 perckor lefújták és a vadászgépeket visszarendelték.

Borítókép: F–16-os vadászrepülők (Fotó: AFP)