Menczer TamásManfred WeberMagyar Péter

Menczer Tamás: Manfred Weber, Magyar Péter gazdája elmondta, mit akar

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán tett közzé bejegyzést.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 16:43
MENCZER TAMÁS (FORRÁS: FACEBOOK) Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Magyar Péter szerint »alaptalan«, hogy Brüsszel egy általa vezetett bábkormányt akar Magyarország élén látni.  Ezzel szemben itt az igazság. Manfred Weber, Magyar Péter gazdája elmondta, mit akar. Brüsszel akaratát végrehajtó, ukránpárti bábkormányt” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzéséhez Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott:

De a magyarok ebből nem kérnek! A magyarok nem tűrik, hogy Weber diktáljon. A magyarok a külföldi érdekeket kiszolgáló bábfigurákat mindig elzavarják.

Hozzátette: 

A Tisza Pártra és Magyar Péterre is ez vár. A magyar politikatörténet szemétdombjára kerül, szellemi elődei, az SZDSZ (nem az én szobámban volt Demszky-poszter) és a Momentum mellé. Április után majd Fekete-Győr Bandival frakciózhatnak

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmigráns

Hiánypótló plakát Németországból

Bayer Zsolt avatarja

Tudják, mi a valódi probléma? Nem tudják. Bezzeg a németek, ők tudják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.