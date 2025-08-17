Menczer Tamás: Manfred Weber, Magyar Péter gazdája elmondta, mit akar

„Magyar Péter szerint »alaptalan«, hogy Brüsszel egy általa vezetett bábkormányt akar Magyarország élén látni. Ezzel szemben itt az igazság. Manfred Weber, Magyar Péter gazdája elmondta, mit akar. Brüsszel akaratát végrehajtó, ukránpárti bábkormányt” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzéséhez Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott:
De a magyarok ebből nem kérnek! A magyarok nem tűrik, hogy Weber diktáljon. A magyarok a külföldi érdekeket kiszolgáló bábfigurákat mindig elzavarják.
Hozzátette:
A Tisza Pártra és Magyar Péterre is ez vár. A magyar politikatörténet szemétdombjára kerül, szellemi elődei, az SZDSZ (nem az én szobámban volt Demszky-poszter) és a Momentum mellé. Április után majd Fekete-Győr Bandival frakciózhatnak
Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)