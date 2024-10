Működik a modellváltás: nagyot ugrott előre az egyik magyar egyetem a nemzetközi rangsorban

Az Óbudai Egyetem a 601-800. helyre került a Times Higher Education (THE) ma publikált friss, 2025-ös felsőoktatási világrangsorában, ezzel a hazai mezőnyben a második helyet foglalja el a 11 összevetett magyar felsőoktatási intézmény között – számolt be az egyetem. Mint közölték, a reggel publikált adatok szerint

az újabb siker is jelzi, hogy nemcsak hazai léptékben, de régiós megmérettetésben is óriási előre lépesekre képes az Óbudai Egyetem, ami 3-4 évvel ezelőtt meglépett strukturális és stratégiai döntések hatékonyságát bizonyítja

– kommentálta a hírt Kovács Levente rektor. Hozzátette, a több évvel ezelőtt bevezetetett reformok és a modellváltás nyújtotta lehetőségek kiaknázása hat immár vissza a mostani eredményekben.

A siker kulcsa: a kutatás-fejlesztés

A 601-800. közötti tartományba kerülta Times Higher Education (THE) minősítő szervezet rangsorában az Óbudai Egyetem, ami évek óta kiemelkedően teljesít a nemzetközi színtéren. Ezt támasztja alá a mostani minősítésünk is. Az egyetemeket az összes alapvető küldetésük – többek közt az oktatás, a kutatási környezet és minőség, az ipari kapcsolatok, valamint a nemzetközi kitekintés – alapján értékelik, hogy a lehető legátfogóbb és legkiegyensúlyozottabb összehasonlítást nyújtsák.

A jelentős, több mint 400 hellyel való előrelépés annak is köszönhető, hogy sok egyéb mellett nagy hangsúlyt fektetnek a kutatás-fejlesztésre, ezért tudtak idén kitűnni a kutatási környezet színvonalemelkedésében

– értékelte az adatokat a rektor.

A THE nemzetközi rangsorába 2021-ben került be először az Óbudai Egyetem, közel ezer helyet ugorva a ranglistán. 2022-től az 1001-1200 közötti tartományban értékelték – mutatott rá a rektor, kifejtve, hogy a mostani kiemelkedő előre lépésben fontos szerepe volt a sikeresen, átgondoltan és következetesen végrehajtott stratégiai fejlesztéseknek és szerkezeti átalakításoknak, valamint a számos új lehetőséget biztosító modellváltásnak. Hamarosan publikálják a tárgyterületi rangsorokat is – közölte az Óbudai Egyetem rektora, aki az informatika, műszaki és mérnökképzések, valamint a fizika és természettudományok területen hasonló előrelépést vár.

A THE World University Rankings a világ legjobb egyetemeit rangsorolja, amely a legátfogóbb és legkiegyensúlyozottabb összehasonlítás érdekében 17 gondosan kalibrált teljesítménymutatót használ. Az átfogó listát 11 tantárgyspecifikus rangsor kíséri. A Times Higher Education World University Rankings 2025-ös világranglistáján 115 ország, illetve régió 2097 egyeteme szerepel, tavalyhoz képest 185-tel több.