Van egy magyar egyetem, amelyik kitartóan a világ élmezőnyében tud maradni

A Semmelweis Egyetem a most kiadott, 2025-ös világrangsorban továbbra is a 251-300. helyezés közötti tartományban szerepel – olvasható az egyetem honlapján. Az intézmény összpontszáma ugyanakkor némileg emelkedett az előző évhez képest, és így 28 helyet lépett előre: az egyetem gyorselemzése szerint a 271. a rangsor készítői által megadott 251-300. helyezés közötti tartomány belül.

A brit székhelyű Times Higher Education öt terület mutatóit elemezve rangsorolja a világ egyetemeit, ezek az oktatás, a kutatási környezet (kutatási bevétel és produktivitás), a kutatások minősége (például idézettség), az ipari eredmények (ipari bevételek és szabadalmak) és a nemzetközi orientáció (például nemzetközi hallgatók száma, nemzetközi együttműködésben született cikkek). A legjobb eredményt a Semmelweis Egyetem idén is az oktatás indikátorcsoportban érte el, amely az oktatás és az oktatók kiválóságát is értékeli.

Óriási fejlődés a kutatás minőségében

Az egyetem szerzőségében megjelent közlemények hatását, azok idézettségét vizsgáló kutatás minősége indikátorcsoportban 71 hellyel lépett előre múlt évhez képest a Semmelweis Egyetem, de tovább erősödött az intézmény a kutatási környezet szempontjából is. Utóbbi azt jelenti, hogy tovább növekedett a kutatási produktivitás és a kutatási bevételekre kapott pontszám.

A múlt évihez képest legnagyobb javulást az iparral (innováció, tudástranszfer) kapcsolatos eredmények terén érte el az egyetem,

ugyanakkor ez az indikátorcsoport a többinél kisebb súllyal esik latba a végeredmény kialakulásában.

– Büszkeséggel tölthet el minket, hogy a Semmelweis Egyetem továbbra is Magyarország első számú felsőoktatási intézménye, amely régiós vezető szerepét is megtartotta és 28 hellyel előre tudott lépni a 251- 300. közötti tartományon belül – emelte ki Merkely Béla rektor. Hangsúlyozta, hogy az egyetem kiválóságának kulcsa az erős elméleti alapokon nyugvó gyakorlati oktatás, a kutatások terén a transzlációs szemlélet és a nemzetköziesség. A friss világrangsorban az oktatásban több területen is (doktori fokozatot szerzettek száma, illetve azoknak az oktatóknak az aránya, akiknek valamilyen fokozatuk van) változatlanul maximális pontszámot kapott az egyetem.

A múlt évhez képest tovább fokozódott a Semmelweis Egyetemen a tudományos munka kiválósága, világszerte egyre többet idézik publikációinkat, vagyis nőtt kutatásaink hatása és produktivitása is

– hangsúlyozta dr. Merkely Béla.

Cél a további javulás

A rektor úgy fogalmazott: fontos eredmény, hogy a Semmelweis Egyetem meg tudta őrizni eddigi pozícióját, sőt előre is lépett a módszertanában a múlt évben sokat változott rangsorban. Ugyanakkor cél a további javulás, hiszen az egyetemi polgárok kiválósága alapján még előkelőbb helyen szerepelhetne az egyetem – fogalmazott a rektor.

A listára 11 hazai felsőoktatási intézmény került fel, a Semmelweis Egyetem továbbra is a legjobb magyar szereplő.

A második legjobb helyezést elért Óbudai Egyetem a 601-800 közötti tartományban szerepel, a Debreceni Egyetem és az ELTE a 801-1000., a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem a 1001-1200., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Pannon Egyetem az 1201-1500., a Miskolci Egyetem és a Széchenyi Egyetem az 1501+ kategóriában szerepel.

A Semmelweis Egyetem a kelet-közép európai egyetemek közül továbbra is az első helyen áll, olyan intézményeket megelőzve, mint a cseh Károly Egyetem (401-500.), a lengyel Wrocław Orvostudományi Egyetem (501-600.), a Jagelló Egyetem (601-800.) és a Varsói Egyetem (601-800.) A lista első helyén az Oxfordi Egyetem található, melyet a Massachusettsi Műszaki Egyetem, majd a Harvard követ – áll a közleményben.