Jót tett a modellváltás a magyar egyetemeknek, az egyik óriásit ugrott előre a világrangsorban

Három egyetemünk is jelentőset lépett előre a Times Higher Education (THE) World University Rankings világranglistáján és akárcsak tavaly, idén is 11 magyar egyetem helyezéssel zárta az évet, míg két új egyetem belépésével már négy intézmény van megfigyelő státuszban. Szinte minden mérőszámban emelkedést mutatnak az intézményeink – közölte lapunkkal a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM).

Óriásit lépett előre az Óbudai Egyetem

Mint írták, a 2025-ös évben a Semmelweis Egyetem megőrizte pozícióját, így a világ egyetemeinek legjobb egy százalékában szerepel, a 251-300-as közötti sávban.

A tavalyi évhez viszonyítva a listán magabiztosan lépett előrébb a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (#1001-1200), a Pannon Egyetem (#1201-1500), az Óbudai Egyetem pedig jelentős előrelépést mutatott, hiszen a tavalyi #1001-1200-as sávhoz képest, idén a #601-800-as sávba lépett.

A THE a legátfogóbb, legszigorúbb és legkiegyensúlyozottabb nemzetközi rangsor, amely a kutatásintenzív egyetemeket 18 teljesítménymutató alapján értékeli. Ezek öt pillérre oszlanak, lefedve az oktatás, a kutatás, a tudástranszfer és a nemzetközivé válás alapvető küldetését.

A ma közétett listán szereplő magyar egyetemek a legtöbb mérőszámban figyelemre méltó emelkedést mutatnak. A listán szereplő 11 egyetem esetében négy felsőoktatási intézmény az első ezer között szerepel, a sorrendállítás során vizsgált 13 mérőszámból kilencben Magyarország előrelépést ért el a világszínvonalhoz képest. A listán négy fővárosi, valamint hét vidéki egyetem kapott helyezést, melyből jól látszik, hogy a vidéki egyetemeink egyre erősödnek, térségmegtartó erejük emelkedik, amelyek mind hozzájárultak ahhoz, hogy idén már minden második hallgatót vidéki egyetemre vettünk fel.

Élen a Semmelweis

A hazai egyetemek 2025-ös sorrendje tehát az alábbiként alakul:

Semmelweis Egyetem (#251-300), Óbudai Egyetem (#601-800), Eötvös Lóránd Tudományegyetem (#801-1000), Debreceni Egyetem (#801-1000), Pécsi Tudományegyetem (#1001-1200), Szegedi Tudományegyetem (#1001-1200), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (#1201-1500), Pannon Egyetem (#1201-1500), Széchenyi István Egyetem (#1501+), Miskolci Egyetem (#1501+).

Mindezek mellett, ha a másik kiemelt rangsort vizsgáljuk (QS), még további egy egyetemünk szerepel a világ legjobb öt százalékában, így az egyre erősödő versenyben világátlag felett teljesítenek felsőoktatási intézményeink.

– Büszkék vagyunk egyetemeinkre, hogy nem csak megőrizték pozíciójukat, hanem jelentősen növelték rangjukat, aminek köszönhetően Magyarország előrelépést ért el a világszínvonalhoz képest. Ezek az eredmények – a brüsszeli bürokraták diszkriminatív kiszorítása ellenére – jórészt az egyetemek modellváltását követően megnövekedett versenyképes működésüknek köszönhetően alakultak így. Látjuk azt is, hogy az elmúlt évben Magyarország több nemzetközi tudást vonzott az egyetemeire, és több nemzetközi kutatási projektben működött együtt, ami jó előjel a jövőbeli sikerre, vagyis arra, hogy 2030-ra lesz egy egyetemünk a világ Top 100 egyetemei között – emelte ki Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter.