Ezeken a helyeken szeretnek áttelelni a sirályok hazánkban

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Vízimadár-védelmi Szakosztályának szervezésében harmadik alkalommal került sor a különböző sirályfajok szinkron-számolására november 15. és 18. között. A felmérés célja a Magyarországon átvonuló és itt telelő sirályok mennyiségének, illetve a fajok arányának pontosabb megismerése volt. Összesen 27 hulladéklerakó és 33 éjszakázóhely lett felmérve, mely területekről beérkezett adatok alapján kijelenthető, hogy legalább 63 707 sirály volt az országban a felmérés hétvégéjén.

Ahogy a korábbiakban, úgy most is a hulladéklerakókon számlált mennyiségek nem kerültek be a végösszegbe, csupán az éjszakázóhelyeken számlált madarak, hiszen a napközben táplálkozó példányok nagy eséllyel a közeli víztestekre járnak be éjszakázni, így kétszer lennének számolva. Kivételt képeznek ez alól a ritkább fajok, melyeket az éjszakázóhelyen már nem olyan egyszerű, vagy nem is lehetséges határozni. Ennek ellenére elengedhetetlen a szeméttelepi felmérés, hiszen ezek az adatok alapján lehet tudni az éjszakázóterületeken becsült „nagytestű sirály” mennyiséget fajokra bontani a közeli szeméttelepeken tapasztalt arányok felhasználásával.

A felmért 27 hulladéklerakó és 33 éjszakázóhely

A felmérés ideje alatt dankasirályból észleltek a legtöbbet, 50.001 egyedet számláltak a felmérők. Szegeden észlelték a legtöbb egyedet, összesen 14.030 példányt, de a Hortobágy térségében is 12.899 dankasirályt volt jelen a szinkron hétvégéjén.

Dankasirályok országos megoszlása az éjszakázóhelyek között

Dankasirályok a szegedi szeméttelepen (Fotó: Ampovics Zsolt)

Viharsirályok még nem mutatkoztak nagy számban, hisz általában az első komolyabb fagyokkal érkeznek meg, de a Fertő-tóról így is 1000 példány lett feljegyezve és összességében 1742 viharsirályt észleltek az ország különböző területein. Debrecenben egy szibériai viharsirály (Larus canus heinei) is megfigyelésre került.

Szinte az összes aktív sirály éjszakázóhelyen megfigyeltek viharsirályokat, de a Fertő-tavon, Velencei-tavon és a nyékládházi bányatavon

A nagytestű sirályok aránya kimondottan érdekesen alakult. A nyugati országrészben egyértelműen sárgalábú sirály túlsúly volt megfigyelhető, míg keleten sztyeppi sirály, így a korábbi felmérésekkel ellentétben most a sárgalábú sirályok is jelentős számban kerültek elő. Régóta feltételezhető, hogy ez így van és ennyire kontrasztos lehet a különbség, de ez az első szinkron, amikor ilyen élesen elvált egymástól az ország nyugati és keleti fele. Várhatóan a decemberi szinkronra kiegyenlítettebbé válnak az arányok. A jelentősebb éjszakázóhelyek mindegyikén 1000-2300 közötti példányszámban fordultak elő összesítve a nagytestű sirályok. Az összes terület közül a Fertő-tó volt az egyetlen, ahova végül az extrapolálás után sárgalábú sirály túlsúly került feljegyzésre.

A Balaton (41,7% sárgalábú sirály) esetében a csalai, a győri, a szombathelyi és a várpalotai; Velencei-tóhoz (33,9% sárglábú sirály) a csalai, a várpalotai, a pusztazámori és a dömsödi; Fertő-tóhoz (82,6% sárgalábú sirály) a győri és a szombathelyi; a tatai Öreg-tóhoz (24,3% sárgalábú sirály) a tatabányai; a dél-alföldi élőhelyekhez (7,14% sárgalábú sirály) a szegedi és a hódmezővásárhelyi; Hortobágy térségéhez (15% sárgalábú sirály) a debreceni, a hajdúböszörményi, a karcagi; Nagyhalász, Tisza-tó és a nyékládházi bányatavakhoz (10,4% sárgalábú sirály), pedig a debreceni, a hejőpapi és a hajdúböszörményi adatok lettek felhasználva az éjszakázó sirálycsapatok mennyiségének fajokra történő bontása során.

Összesen 11.326 nagytestű sirály lett megfigyelve, melyek közül 2.902 sárgalábú sirályként, míg 9.012 sztyeppi sirályként került be a szinkron összesítőjébe.

A korábbi felmérések alapján kezdenek kirajzolódni a havi különbségek, de a következő szinkronok után érdemes lesz az ország keleti és nyugati területeit külön is kielemezni.

Színes gyűrűs madarakat is kimondottan nagy számban észleltek a felmérők. Összesen 52 különböző gyűrűs sirályt olvastak le, melyek közül 20-at Budapesten, a többit szeméttelepeken észlelték. Az egyik legizgalmasabb talán egy ezüstsirály volt, melyet 2010-ben Litvániában jelöltek fiókaként. Még abban az évben megfigyelték Lengyelországban, 2012-ben a soproni szeméttelepen és 2021-ben a győri szeméttelepen. Idén október 13-án tűnt fel Győrben, majd november 17-én, a szinkron alatt újra.

