Eltörölte az oltási igazolványokról szóló rendeletét Szijjártó Péter

Hatályon kívül helyezte Szijjártó Péter azt a korábbi rendeletét, amely azokat az országokat jegyezte, ahol a beadott oltásokért az Európai Unióban és a Magyarországon engedélyezett Covid-vakcinákról nemzetközileg elfogadott magyar oltási igazolást adtak ki a oltottaknak – olvasható a hétfő esti Magyar Közlönyben. A lista szintén nem lesz érvényes a hamarosan várható újabb oltások kapcsán sem. Olyan újabb listáról pedig egyelőre nincs információ amely azt venné sorra, melyik külföldi országban beadott oltást ismerik el.

A külgazdasági és külügyminiszter 2022-ben rendelte el, a veszélyhelyzeti felhatalmazással élve, hogy az Európai Unióban és a Magyarországon engedélyezett Covid-védőoltásról azoknak adják ki a nemzetközileg elfogadott magyar oltási igazolást, akiket az Európai Unió valamely tagállamában vagy tagjelöltjében (például Szerbia), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) vagy a NATO valamely tagállamában oltottak be, emellett azoknak is, akik az oltást Oroszországban, Kínában, az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben, Azerbajdzsánban, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Törökországban, Üzbegisztánban vagy Ukrajnában adták be.