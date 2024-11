Az új gazdaságpolitika lépéseit ismertette Nagy Márton

A lakáshoz való hozzájutást is segíteni fogja a kormány egy „nagyon kiterjedt” programmal, amelynek köszönhetően a munkáltatók havi 150 ezer forintos támogatást adhatnak a munkavállalónak, a fiatalok számára elérhető lesz az ötszázalékos THM-plafon lakásvásárlásra. Emellett a kormány vidéki otthonfelújítási programot is hirdet és a SZÉP-kártyáról is el lehet majd költeni ötven százalékot otthonfelújításra – fejtette ki.