Magyar Péter nem ad érdemi magyarázatot a Tisza Párt tisztázatlan számláira + videó

Százhárommillió forintba került a Tisza Párt Hősök terei kampányrendezvénye, de a számlák nincsenek rendben vele. Erről is beszélt a legutóbb nyilvánosságra került hangfelvételeken a párt alelnöke. Radnai Márk azt is elmondta, hogy a pártnak tisztázatlan számlái vannak, és Magyar Péter öccse, Magyar Márton is szóba került.

A pártelnök csütörtöki országjárásán, Magyar Péter már sokadik alkalommal menekült el a sajtó kérdései elől. Sofőrével egyenesen a városi sportcsarnok elkerített hátsó bejáratához vitette magát, így lehetetlen volt kérdéseket feltenni.

A politikus azonban nemcsak a Magyar Nemzet, hanem az ellentüntetők elől is menekül. A Tisza Párt elnökét ugyanis itt is felháborodott csoport várta, akik legfőképpen a politikus időseket gúnyoló kijelentéséről kérdezték volna. Magyar Péter egy nemrégiben nyilvánosságra került hangfelvételen „nyugdíjaskommandónak” nevezte az időseket és agyhalottnak az EP-képviselőit.

A Tisza Párt rendezvényein egyébként rendszeresen feltűnik az Európai Néppárt logója. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke pedig egyenesen Orbán Viktor kihívójaként emlegeti Magyar Pétert. Jogosan adódik a kérdés, hogy valamilyen formában finanszírozzák-e a Tisza Párt rendezvényeit. Az átláthatatlan pénzügyek miatt pedig Tényi István sikkasztás és hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál.