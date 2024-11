Megvannak az Év bejglije verseny győztesei

A dunaharaszti Karl Cukrászdáé lett az év diós bejglije és szintén ez a cukrászda nyerte az ínyenc kategóriát Bíboros nevű bejglijével, míg az év mákos bejglijének járó díjat a budapesti Még1kiflit Kézműves Pékség kapta – tájékoztatta a Magyar Cukrász Ipartestület az MTI-t kedden.

A közleményük szerint idén ötödik alkalommal hirdették meg az Év bejglije versenyt cukrászdák, vendéglátóhelyek és kézműves pékségek számára.

A megméretés célja, hogy felhívja a figyelmet a kiváló alapanyagokból készült ünnepi süteményekre, és népszerűsítse a kézműves bejglit az igazi minőséget kereső fogyasztók körében.

A hagyományos diós kategóriában

az aranyérmet Karl Zsolt (Karl Cukrászda, Dunaharaszti) nyerte el.

Az ezüstérmet Fazekasné Both Anikó (Both Cukrászda, Tolna), a bronzérmet pedig Kiss Károlyné (Major Cukrászda, Budapest) kapta.

A hagyományos mákos kategóriában az aranyérmet Bánki Viktornak (Még1kiflit Kézműves Pékség, Budapest) ítélték oda.

Ezüstérmes lett Virágh Krisztina (Némi Kenyér Pékség, Budapest), a bronzérmet pedig Szabó Zsombor (Mignon Cukrászda, Debrecen) kapta.

Az ínyenc kategóriában Karl Zsolt (Karl Cukrászda, Dunaharaszti) nyerte az aranyérmet Bíboros elnevezésű bejglijével, amely egy aszalt szilvás, vörösboros, diós, valamint narancs- és citromhéjjal, fahéjjal és szegfűszeggel ízesített birsalmasajt-töltelékes, hagyományos pozsonyi tésztával készült bejglikülönlegesség.

Az ezüstérmet Vadócz Jenő (Promenád Kávéház, Balatongyörök) Téli ambrózia elnevezésű bejglije, míg a bronzérmet Vámosi Péter (Karl Kávézó, Dunaharaszti) Csendes éj mannája elnevezésű süteménye kapta. A több kategóriában is dobogós helyezést és ezzel a legmagasabb összpontszámot elérő versenyzőnek járó Év bejglije kézműves nívódíj nyertese Karl Zsolt (Karl Cukrászda, Dunaharaszti) lett.

Mint azt a közleményben kiemelték, az idén sláger volt a pekándió, a füge és a vörösbor, kedvelt volt a fekete cseresznye, az áfonya, a meggy, a pisztácia és az aszalt szilva, de előfordult birsalma, csipkebogyó, sütőtök, cékla és mangó is a felhasznált alapanyagok között. A szokásos karácsonyi fűszereken túl – fahéj, szegfűszeg, citrom- és narancshéj – használtak a versenyzők gyömbért, ánizst, szerecsendiót, csillagánizst és édesköményt. Kategóriánként háromfős zsűri értékelte a versenymunkákat. A három kategóriában idén is több mint 50 bejglit kóstolt és értékelt a szaktekintélyekből álló zsűri, akik mellé „műkedvelő” zsűritagok is csatlakoztak – olvasható a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)