A brüsszeli hátráltatás ellenére is számos területen fejlődik az ország

Brüsszel hátrányosan megkülönbözteti a magyarokat

Egy nagy negatívuma volt a mögöttünk hagyott időszaknak, amit Brüsszel a magyarokkal tesz Erasmus- és Horizont-ügyben.

Ezt csak gonoszságnak lehet nevezni

– mutatott rá a miniszter. Azt hangoztatják, hogy vallásra, nemzeti hovatartozásra való tekintet nélküliek a döntéseik – ezt mindenkin számon is kérik –, de lássuk tisztán:

azért büntetnek bennünket, mert magyarok vagyunk

– hangsúlyozta. Hozzátette: frusztráló, amikor tudod, hogy igazad van, de nem tudsz érvényt szerezni az igazadnak.

Az Európai Bizottság leírta, hogy amit eddig kértek, azt teljesítettük, de mégis újabb kifogásokat és akadályokat állítanak elénk. Úgy tűnik, mintha azért lennénk bűnösök, mert magyarok vagyunk – mondta Hankó Balázs.

A miniszter azt is közölte, hogy a Pannónia-program mindenképpen marad, akkor is, ha újra elindulnak az európai programok, mert jobb logikájú, mint az Erasmus. A teljes világra szól Észak-Amerikától Japánon át Szingapúrig, valóban vezető egyetemre lehet eljutni, nem kell halasztani, hiszen teljes kreditet ad, és magasabb az ösztöndíj is.

Nem csak az egyetemi autonómiát csorbítanák

A HUN-REN és az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) szembenállásáról Hakó Balázs elmondta, hogy

a HUN-REN a magyar kutatók, a magyar gazdaság, a magyar társadalom érdekét képviseli, az ADF pedig Brüsszel helytartója.

A lényeg az, hogy tíz hónap alatt száz nemzetközi és hazai kutató fogalmazta meg azt, hogy rugalmasabb működési modellt szeretnének. Ezt támogatja a HUN-REN kutatói közössége, és ezt valósítja meg az Országgyűlés által elfogadott törvény – ismertette. Majd kiemelte:

ezt autonómiának hívják.

Aztán jön az ADF, és érdekes módon itt is az autonómia csorbítására tesz kísérletet. Pont, mint az egyetemeknél – tette hozzá a miniszter.