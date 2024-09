Rengeteg fiatal vesz részt a Pannónia programban, amely magasabb ösztöndíjat kínál, mint az Erasmus

Már rengeteg magyar fiatal vesz részt a Pannónia programban, a magyar és a világ vezetői egyetemei között kötött több mint négyezer együttműködésnek köszönhető csereprogramnak hála – írta közösségi oldalán Varga-Bajusz Veronika.

A felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár elmondta, hogy több Pannónia programban részt vevő hallgatóval online beszélgetett, akik már más országban végzik tanulmányaikat, és arról számoltak be, hogy az ő egyetemükön zökkenőmentesen ment az egész pályáztatási folyamat és aztán a megérkezés is. Azt is elmondták a hallgatók, hogy „szívükből ajánlják ezt a programot mindenkinek, hiszen ez egy hatalmas lehetőség” – tette hozzá Varga-Bajusz Veronika.

Az összes modellváltott intézményben lévő hallgató használja ki a Pannónia program előnyeit, lehetőségeit, hiszen a világ bármely országába lehet vele utazni, bármely vezető egyetemre

– hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette: emellett magasabb ösztöndíjat kínál, mint az Erasmus program, és még a teljes kreditelismerés is kötelező, tehát amiatt, hogy részt vesz valaki egy ilyen programban, nem érheti csúszás az egyetemi tanulmányaiban. Az egyetemektől ugyanis azt várták el, hogy olyan külföldi egyetemekkel kössenek szerződést, olyanokkal valósítsa meg a mobilitási programjukat, akiknek el is ismerik azt a tudásanyagát, amit aztán átad a hallgatónak. Így elvárható az is, hogy a diplomaszerzés ugyanabba az ütemezésbe tudjon folytatódni, mint ahogy eredetileg a hallgató tervezte.

A jelentkezési adatok alapján pedig érezhető a különbség, mert míg az Erasmus+ programban részt vevő 32 felsőoktatási intézményben nagyságrendileg 750 hallgató tanul idén ősszel a nemzetközi program keretében valamely Európai Uniós tagállam egyetemén, addig

a Pannónia Program támogatásával több mint 1600-an utaznak az őszi félév során külföldi egyetemekre

– emelte ki Varga-Bajusz Veronika.