Szijjártó Péter: Egy brüsszelita magyar bábkormány hozzájárulna Ukrajna gyorsított EU-tagságához

Szijjártó Péter az Európai Bizottság friss értékelésére reagált, amely szerint Ukrajna jelentős előrelépést vitt véghez a csatlakozási felkészülés terén, és aláhúzta, hogy itt lenne az ideje, hogy a brüsszeli testület is megértse, nem ők fognak dönteni az ország tagságáról, mert a magyar emberek már döntöttek.

Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig hazánk nem járul hozzá Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozásához – jelentette ki Szijjártó Péter. Forrás: Facebook

– A magyar emberek világossá tették, hogy nem akarjuk, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen. És mivel az Európai Unióban egyhangúság kell a tagállamok között a bővítéshez, s mivel Magyarország, a magyar emberek világossá tették, hogy nem támogatják Ukrajna európai uniós tagságát, ezért Ukrajna nem is lesz tagja az Európai Uniónak – hangsúlyozta.