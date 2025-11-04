Orbán Viktor bemutatta a tényeket Zelenszkij vádaskodására válaszolva

A kormányfő azt is leszögezte:

El kell utasítsam azt a felvetést, hogy Magyarország bármivel tartozna Ukrajnának. Ukrajna ugyanis nem védi Magyarországot senkitől és semmitől. Ilyet nem kértünk és nem is fogunk kérni. Magyarország biztonságát a magyar honvédelmi képességek és a NATO garantálja, amelynek Ukrajna (szerencsére) nem tagja.

A miniszterelnök azt is hozzátette:

Végezetül felhívnám Elnök úr figyelmét arra a tényre, hogy egy ország uniós csatlakozásáról az Európai Unió tagjai döntenek, egyhangúsággal.

„Ez azt jelenti, hogy bármely tagállamnak szuverén joga támogatni vagy ellenezni egy új tag felvételét. Magyarország nem támogatja és nem is fogja támogatni Ukrajna európai uniós tagságát, mert azzal behoznánk a háborút Európába, és a magyarok pénzét kivinnénk Ukrajnába” – emelte ki Orbán Viktor, és kiemelte:

Szerintünk az uniónak stratégiai partnerségre kellene lépnie Ukrajnával, uniós tagság nélkül. Ez az ajánlatunk. Ehhez az álláspontunkhoz ragaszkodni fogunk a jövőben is, hiszen ahhoz minden jogunk megvan.

A magyar miniszterelnök arra reagált, hogy – ahogy arról lapunk is beszámolt – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét hazánkat és Orbán Viktort támadta. Volodimir Zelenszkij a kedvenc érvét szedte elő: oroszpártisággal vádolja Orbán Viktort, amiért a miniszterelnök kiáll Magyarország érdekei mellett, és nemet mond Ukrajna uniós csatlakozására.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)