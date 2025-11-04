Zelenszkij ismét Orbán Viktort támadta

Gyakorlatilag ugyanazt az érvet szedte elő Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel szemben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amit egyébként is előszeretettel használ politikai ellenfelei lejáratására: oroszpártisággal vádolta.
Az ukrán elnök Orbán Viktor vétóját Vlagyimir Putyin orosz elnök javát szolgáló konkrét támogatásnak nevezte.
Nem hiszem, hogy nekem bármit fel kellene ajánlanom Orbán Viktornak. (…) Úgy gondolom, Orbán Viktornak kell valamit ajánlania az egész Európát Oroszországtól védelmező Ukrajnának
– fogalmazott Zelenszkij.
Ebben a háborúban nem kaptunk tőle semmilyen támogatást. Támogatást az életről alkotott elképzelésünkhöz
– tette hozzá.