Zelenszkij ismét Orbán Viktort támadta

Ukrajna államfője ismét a magyar miniszterelnököt bírálta. Volodimir Zelenszkij a kedvenc érvét szedte elő: oroszpártisággal vádolja Orbán Viktort, amiért a miniszterelnök kiáll Magyarország érdekei mellett, és nemet mond Ukrajna uniós csatlakozására.

2025. 11. 04. 18:30
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Gyakorlatilag ugyanazt az érvet szedte elő Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel szemben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amit egyébként is előszeretettel használ politikai ellenfelei lejáratására: oroszpártisággal vádolta.

Zelenszkij oroszpártisáhggal vádolta Orbán Viktort
Zelenszkij oroszpártisággal vádolta Orbán Viktort. Fotó: NurPhoto via AFP

Az ukrán elnök Orbán Viktor vétóját Vlagyimir Putyin orosz elnök javát szolgáló konkrét támogatásnak nevezte.

Nem hiszem, hogy nekem bármit fel kellene ajánlanom Orbán Viktornak. (…) Úgy gondolom, Orbán Viktornak kell valamit ajánlania az egész Európát Oroszországtól védelmező Ukrajnának

– fogalmazott Zelenszkij.

Ebben a háborúban nem kaptunk tőle semmilyen támogatást. Támogatást az életről alkotott elképzelésünkhöz

– tette hozzá.

Nem szeretnénk, ha Viktor Oroszországot támogatná, mert Ukrajna EU-ba való belépésének megakadályozása egy Viktor által Putyinnak nyújtott konkrét támogatás. Ez egyértelműen nem jó. Ez az én szubjektív véleményem

– hangsúlyozta az ukrán államfő.

Arra a kérdésre, hogy hajlandó-e helyreállítani az Orbán Viktorral fenntartott kapcsolatát, az ukrán vezető nem akart találgatásokba bocsátkozni a közelgő magyarországi választásokról, és hangsúlyozta, hogy a diplomácia nem a személyiségekről szól.

A túlélésünkért harcolunk. (…) Nagyon szeretnénk, ha a magyar miniszterelnök támogatna vagy legalábbis nem akadályozna minket, ha mi mindent megteszünk a klaszterek megnyitása érdekében

– mondta. 

Remélem, hogy Ukrajna addigra az Európai Unió tagja lesz

– válaszolta Zelenszkij arra a kérdésre, hogy hazája vajon uniós tag lesz-e 2030-ra. 

Az ukrán elnök beszélt az országban tapasztalható korrupcióról is.

A háború alatt Európa legszélesebb körű korrupcióellenes infrastruktúráját hoztuk létre. Nem ismerek olyan országot, amelynek ennyi hatósága lenne. Minden tőlünk telhetőt megteszünk

– mondta Zelenszkij, annak ellenére, hogy a nyár folyamán még a mindig elnéző Brüsszelben is heves reakciókat váltott ki a korrupcióellenes szervek beszántása. Igaz, valódi retorziót ekkor sem kapott az ukrán vezetés.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

