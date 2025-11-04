Zelenszkij ismét Orbán Viktort támadta

Nem szeretnénk, ha Viktor Oroszországot támogatná, mert Ukrajna EU-ba való belépésének megakadályozása egy Viktor által Putyinnak nyújtott konkrét támogatás. Ez egyértelműen nem jó. Ez az én szubjektív véleményem

– hangsúlyozta az ukrán államfő.

Arra a kérdésre, hogy hajlandó-e helyreállítani az Orbán Viktorral fenntartott kapcsolatát, az ukrán vezető nem akart találgatásokba bocsátkozni a közelgő magyarországi választásokról, és hangsúlyozta, hogy a diplomácia nem a személyiségekről szól.

A túlélésünkért harcolunk. (…) Nagyon szeretnénk, ha a magyar miniszterelnök támogatna vagy legalábbis nem akadályozna minket, ha mi mindent megteszünk a klaszterek megnyitása érdekében

– mondta.

Remélem, hogy Ukrajna addigra az Európai Unió tagja lesz

– válaszolta Zelenszkij arra a kérdésre, hogy hazája vajon uniós tag lesz-e 2030-ra.