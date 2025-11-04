sajtmozzarellatésztasüteménymascarpone

Jó hír érkezett a sajtimádóknak, ennek sokan fognak örülni

A sajtfogyasztással kapcsolatban megoszlanak a vélemények.

2025. 11. 04.
A sajtfogyasztással kapcsolatban nemcsak hogy megoszlanak a vélemények, de gyakran teljesen ellentétes álláspontok kerülnek szembe egymással: egyes étrendekben megengedett, míg másokban tilos. Akkor most lehet sajtot enni, vagy nem? A Mindmegette megválaszolja a kérdést.

A napi tápanyagigényünk nagyban függ attól, hogy milyen életmódot élünk

Szerencsére nem kell utóbbi szélsőséges nézet mellett letennünk a voksunkat, mert mértékkel és a megfelelő formában mindent lehet. Igen, sajtot is! A dietaesfitnesz.hu körbejárta a témát, és pár sajtos trükkel is ellát bennünket. 

Mennyi sajtot és melyik fajtából?

A napi tápanyagigényünk nagyban függ attól, hogy milyen életmódot élünk. Hogy miből álljon az étrendünk, azt százalékos arányban szokták meghatározni a szakértők, akik így 40-50% szénhidrát, 20-30% zsír és kb. 30% fehérje elfogyasztását javasolják, a mérsékelt–aktív életvitelünk függvényében. A zsírok tehát kitehetik az összes kalória kb. egyharmadát, amibe beleszámít a pirítósra kent vaj és a sütéshez használt olaj egyaránt. Ennek megfelelően kell a sajtfogyasztást beiktatnunk az étkezésekbe.

A legjobb, ha azokat a fajtákat részesítjük előnyben, melyek kevesebb zsírt (és így kalóriát) tartalmaznak. 

Ilyenek például a ricotta (ami a mascarpone helyett kiválóan működik a süteményekben), a feta sajt (ami a kedvenc tésztánk mellől nem hiányozhat) vagy a light mozzarella (amiből a pizzára is tehetünk). Míg a mascarpone vagy a rántott trappista sajt lehetőleg csak ritkán szerepeljen a menüben.

Borítókép: Illusztráció

 

