Jó hír érkezett a sajtimádóknak, ennek sokan fognak örülni

Mennyi sajtot és melyik fajtából?

A napi tápanyagigényünk nagyban függ attól, hogy milyen életmódot élünk. Hogy miből álljon az étrendünk, azt százalékos arányban szokták meghatározni a szakértők, akik így 40-50% szénhidrát, 20-30% zsír és kb. 30% fehérje elfogyasztását javasolják, a mérsékelt–aktív életvitelünk függvényében. A zsírok tehát kitehetik az összes kalória kb. egyharmadát, amibe beleszámít a pirítósra kent vaj és a sütéshez használt olaj egyaránt. Ennek megfelelően kell a sajtfogyasztást beiktatnunk az étkezésekbe.

A legjobb, ha azokat a fajtákat részesítjük előnyben, melyek kevesebb zsírt (és így kalóriát) tartalmaznak.

Ilyenek például a ricotta (ami a mascarpone helyett kiválóan működik a süteményekben), a feta sajt (ami a kedvenc tésztánk mellől nem hiányozhat) vagy a light mozzarella (amiből a pizzára is tehetünk). Míg a mascarpone vagy a rántott trappista sajt lehetőleg csak ritkán szerepeljen a menüben.

