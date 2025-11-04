Harmadik világháborúval fenyeget Moszkva? Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács helyettes elnöke többedjére élesen bírálta a nyugati országokat, és figyelmeztetett, minél több pénzt és fegyvert küld a Nyugat Kijevnek, annál nagyobb területeket fog megszerezni Oroszország.

Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi vezetője, jelenleg az ország biztonsági tanácsának alelnöke. Fotó: Szputnyik/AFP/Jekatyerina Stukina

Eközben Zelenszkij sem törekszik a békére, lépései látszólag inkább a konfliktus elhúzására irányulnak. Az ukrán elnök nemrégiben kijelentette, hogy mindent meg kell tenni az orosz agresszió legyőzéséért, és a Nyugatnak további fegyvereket kell biztosítania Ukrajnának.

Ez a háború további eszkalációját vetíti előre. Az ukrán elnök szavai nem a tárgyalóasztal felé terelik a konfliktust, hanem a háború elhúzódását, vele együtt a világháborús veszély árnyékát hozza közelebb.

Szergej Lavrov szeptemberben New Yorkban megismételte a Kreml álláspontját, miszerint a Nyugat provokálta ki az ukrajnai háborút. Az orosz diplomácia vezetője szerint a NATO és az EU túllépett a közvetett támogatáson, és most már közvetlenül részt vesznek a háborúban. A kérdés az, hogy Moszkva és Putyin türelme meddig terjed, és mikor jöhet egy igazán véres válaszcsapás.