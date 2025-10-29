Rendkívüli

Kenyai repülőgép-katasztrófa: kiderült, kik a magyar áldozatok

Volodimir Zelenszkijhatalomorosz-ukrán háború

Ezért nem enged Zelenszkij a háborúból

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre határozottabban követel újabb fegyvereket a Nyugattól, miközben a béketárgyalások lehetősége helyet hosszú évekre biztosítaná be magának az európai támogatást. A brüsszeli EU-csúcs után ismét hangsúlyozta, hogy Ukrajnának további katonai és pénzügyi segítségre van szüksége. Miközben nyilatkozataiban a békét hangoztatja, lépései a háború folytatását segítik elő. Seremet Sándor szakértő lapunknak rámutatott, a háborús retorika mögött belpolitikai kényszerek húzódnak: Zelenszkijnek csak egy felmutatható eredmény adhat esélyt a politikai túlélésre.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 10:59
Zelenszkij és von der Leyen Fotó: YVES HERMAN Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zelenszkij nem törekszik a békére, lépései inkább a konfliktus elhúzására irányulnak. Legutóbbi Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy mindent meg kell tenni az orosz agresszió legyőzéséért, és a Nyugatnak további fegyvereket kell biztosítania Ukrajnának. Ezzel ismét bizonyította, nem a béke vagy kompromisszum irányába mozdul, hanem inkább a háború folytatását és kiterjesztését képviseli.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: STR / Ukrainian presidential press-ser)
Volodimir Zelenszkij (Fotó: STR / Ukrainian presidential press-ser)

Zelenszkij nyilatkozatai részben a belpolitikai helyzet tükrében is értelmezhetők. Több megfigyelő – Ukrajnán belül és kívül egyaránt – felveti, hogy a háborús retorika politikai hatalmának meghosszabbítását is szolgálhatja. A brüsszeli EU-csúcs utáni sajtótájékoztatón Zelenszkij szintén további fegyvereket és pénzügyi támogatást kért a Nyugattól, különösen a fegyvergyártás bővítéséhez. Mint ismert, az Egyesült Államoktól továbbra is a Tomahawk rakéták leszállítását várja.

A fegyvervásárlás paradox módon a tárgyalás feltétele

Volodimir Zelenszkij háborús politikáját gyakran az elhúzódó konfliktus összefüggésében értelmezik. Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója és a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának szakértője szerint az ukrán elnök helyzetét ennél árnyaltabban kell értelmezni. Rámutatott: Zelenszkij ma már nem utasítja el a tárgyalás lehetőségét, ugyanakkor politikai és stratégiai kényszerek határozzák meg, meddig mehet el a kompromisszumokban.
Seremet hangsúlyozza, hogy Zelenszkij retorikája mérséklődött, és egyre inkább felismeri a tárgyalásban rejlő potenciált. Mint mondta:

Volodimir Zelenszkij eddigi megnyilvánulásaiból látható, hogy a tárgyalást mint lehetőséget önmagában nem utasítja el, sőt korábbi álláspontjához képest jóval mérsékeltebb nyilatkozatokat lehet hallani tőle.

A szakértő szerint ma már az ukrán elnök akár a frontvonalak mentén történő „háborús befagyasztást” is elfogadhatónak tartaná.

Ez a pragmatikus irányváltás azonban nem jelent feltétlenül valódi béketárgyalást. Seremet úgy látja, hogy Kijev és a nyugati fővárosok a befagyasztást is csak a nyomás fenntartásával tudnák elképzelni:

Zelenszkij és az őt támogató fővárosok elképzelése szerint a tárgyalások a háború befagyasztását kellene hogy elérjék úgy, hogy ezután nem gyengülne a nyomás Oroszországon.

A probléma éppen ebből fakad: a felek kizárólag saját narratívájukon belül hajlandók gondolkodni.

Kijev egyelőre csak arról hajlandó tárgyalni, ami saját elképzeléseinek megvalósulásához vezet – ugyanilyen állásponton van a Kreml is.

Ez a kölcsönös rugalmatlanság pedig nemcsak a közvetlen tárgyalásokat bénítja, hanem az orosz–amerikai egyeztetések lehetőségét is korlátozza.

A szakértő szerint Zelenszkij belső politikai motivációi is meghatározók.

Zelenszkijnek a háborút kézzelfogható, felmutatható győzelemként értékelhető eredménnyel kell lezárnia, ha a háború után kiírásra kerülő választásokon indulni és nyerni akar.

 Csakhogy – mint Seremet rámutat –

jelenleg, az orosz (és részben az amerikai) feltételek mellett erre nemigen mutatkozik esély.

Seremet szerint a katonai erő fenntartása nemcsak stratégiai, hanem pszichológiai feltétel is: ha Ukrajna teljesen kifogyna fegyverekből és védelmi képességekből,

Oroszország nem lesz érdekelt tárgyalni, ugyanis ebben az esetben úgy dönthet, hogy katonai úton rendezi a konfliktust, tényleges katonai vereséget mérve Ukrajnára.

Az interjú végkövetkeztetése világos:

A fegyvervásárlás valóban elhúzza a háborút, mindazonáltal szükséges ahhoz, hogy egyrészt Ukrajna állva maradjon, másrészt pedig, hogy Oroszországban ne merüljön fel a katonai megoldás érvényesítése.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Az amerikai hírszerzés jelentése hatalmas pofon Zelenszkijnek

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekprovokátor

Tényleg két Magyarország van

Bayer Zsolt avatarja

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu