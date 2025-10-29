Ezért nem enged Zelenszkij a háborúból

Zelenszkij nyilatkozatai részben a belpolitikai helyzet tükrében is értelmezhetők. Több megfigyelő – Ukrajnán belül és kívül egyaránt – felveti, hogy a háborús retorika politikai hatalmának meghosszabbítását is szolgálhatja. A brüsszeli EU-csúcs utáni sajtótájékoztatón Zelenszkij szintén további fegyvereket és pénzügyi támogatást kért a Nyugattól, különösen a fegyvergyártás bővítéséhez. Mint ismert, az Egyesült Államoktól továbbra is a Tomahawk rakéták leszállítását várja.

A fegyvervásárlás paradox módon a tárgyalás feltétele

Volodimir Zelenszkij háborús politikáját gyakran az elhúzódó konfliktus összefüggésében értelmezik. Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója és a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának szakértője szerint az ukrán elnök helyzetét ennél árnyaltabban kell értelmezni. Rámutatott: Zelenszkij ma már nem utasítja el a tárgyalás lehetőségét, ugyanakkor politikai és stratégiai kényszerek határozzák meg, meddig mehet el a kompromisszumokban.

Seremet hangsúlyozza, hogy Zelenszkij retorikája mérséklődött, és egyre inkább felismeri a tárgyalásban rejlő potenciált. Mint mondta:

Volodimir Zelenszkij eddigi megnyilvánulásaiból látható, hogy a tárgyalást mint lehetőséget önmagában nem utasítja el, sőt korábbi álláspontjához képest jóval mérsékeltebb nyilatkozatokat lehet hallani tőle.

A szakértő szerint ma már az ukrán elnök akár a frontvonalak mentén történő „háborús befagyasztást” is elfogadhatónak tartaná.

Ez a pragmatikus irányváltás azonban nem jelent feltétlenül valódi béketárgyalást. Seremet úgy látja, hogy Kijev és a nyugati fővárosok a befagyasztást is csak a nyomás fenntartásával tudnák elképzelni:

Zelenszkij és az őt támogató fővárosok elképzelése szerint a tárgyalások a háború befagyasztását kellene hogy elérjék úgy, hogy ezután nem gyengülne a nyomás Oroszországon.

A probléma éppen ebből fakad: a felek kizárólag saját narratívájukon belül hajlandók gondolkodni.

Kijev egyelőre csak arról hajlandó tárgyalni, ami saját elképzeléseinek megvalósulásához vezet – ugyanilyen állásponton van a Kreml is.

Ez a kölcsönös rugalmatlanság pedig nemcsak a közvetlen tárgyalásokat bénítja, hanem az orosz–amerikai egyeztetések lehetőségét is korlátozza.