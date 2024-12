A jog az iránytűje, a nemzetek Európájában gondolkodik, nem elefántcsonttoronyban él

Szerepfelfogása

Sulyok Tamás, elődjéhez hasonlóan aktív a közösségi médiában, Facebook-oldalán egyaránt megoszt hivatalos és magánéleti jellegű videókat. A diplomáciai látogatások, vagy épp az árvízi védekezésről szóló képsorok mellett olyan anyagok is helyet kaptak, ahol a Márton-nap kapcsán, vagy épp a repülésről osztja meg gondolatait, a honvédség pilótáit kérdezve.

Sőt, indított egy olyan videósorozatot is, ahol a nézők által beküldött, egyes esetekben provokatív kérdésekre válaszol, ami azt mutatja, hogy a magasztos feladatok mellett kész megvédeni az államfői hivatal méltóságát a kritikus hangoktól is. Mondhatni, nagyot ment az a videója is, ahol egykori kalocsai katonatársait vendégelte meg a Sándor-palotában.

Az elnök hivatali idejének első fél évében tíz alkalommal utazott külföldre, kizárólag európai úti céljai voltak. Legutóbb a V4-es államfők lengyelországi találkozójára látogatott, ahol kiemelte: a V4-es formációt korábban sokan temették, ám az együttműködés töretlen államfői szinten.

Sulyok Tamás első, csonka hivatali évéből az már most is látszik, hogy az államfő nem egyfajta elefántcsonttoronyként tekint a pozíciójára: igyekszik megszólítani az embereket, különös figyelmet fordít a határon túliakra és számíthatnak rá elesettebb honfitársaink is. Sulyok Tamás eddigi néhány hónapos hivatali ideje során kifejezetten törekedett rá, hogy olyan államfő legyen, aki valóban megtestesítheti a nemzet egységét, ahogyan ezt az alaptörvény is megköveteli tőle.