Eladják Szent-Györgyi Albert egykori villáját

A Gestapo is itt kereste a Nobel-díjas tudóst

A lap hasábjain még 1987-ben jelent meg egy interjú, amelyben Kertész Imre, Szent-Györgyi Albert egykori házvezetőnőjének fia mesélt a villa múltjáról. A férfi felidézte: a Nobel-díjas tudós a német megszállás évében rendőri felügyelet alatt állt. 1944-ben, amikor Kertész Imre már 18 éves volt, egyik este csöngettek.

– Én szaladtam a kapuhoz, három ember állt ott. Az egyik Dittrich Jolánként mutatkozott be. Keresték a professzort. Mondtam, nincs itthon, kérték, engedjem be őket. Szétnéztek a Szent-Györgyi-lakásban, és amikor a tudóst nem találták, Dittrich Jolán levette a parókáját. Férfi volt ő is, nem csak a két társa. Apámat félrehívták, és 1500 pengőt ígértek, ha elárulja, hol tartózkodik a professzor. Ő azt mondta, Kékestetőn üdül – mesélte Kertész Imre, aki számára világossá vált, hogy az idegenek a Gestapo nyomozói voltak. Zseblámpákkal alaposan átfésülték a házat Szent-Györgyi Albert után, de nem találták otthon a Nobel-díjas tudóst.