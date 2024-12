Medvét láttak Budapest közelében + videó

Több helyi Facebook-csoportban is felröppent a hír, miszerint medve jár Törökbálinton – számolt be a Ripost. A lap szerint a legtöbben csak jó viccnek vélték a feltevést, azonban míg a kommentszekcióban ment az adok-kapok, a helyiek újabb észlelésekről számoltak be.

A fővárosi agglomeráció, így Törökbálint külterületein is sok helyen működik lovastanya. A lovasok gyakran járnak ki terepre, ám az elmúlt napokban visszavonultak, hiszen ők is hallottak a környéken garázdálkodó rejtélyes medvéről.

Már több ismerőstől is hallottam, hogy ő maga vagy ismerőse látta a medvét

– mesélte kissé ijedten egy törökbálinti lovasoktató, aki elővigyázatosságból lemondta az összes programot, ami nem a lovarda területén, hanem terepen zajlik.

Nincs még konkrét bizonyíték, de óvatosságra intenek

– Simán lehet, hogy valaki benézte, és elterjedt, mint néhány éve a fekete párduc legendája, de amíg nem bizonyosodik be, hogy téves riasztás történt, mi óvatosságra törekszünk – magyarázta a lovasoktató. Rámutatott: ha egy lovat megriaszt valami, jelen esetben egy medve, a lovasnak komoly nehézséggel kell szembenéznie, aminek a vége akár komoly baleset is lehet, még akkor is, ha a medve is megijed és továbbáll.

Mivel a lovardák felelősséggel tartoznak lovasaikért, inkább óvatosságra törekszenek, hiszen a medvétől jobb félni, mint megijedni.

A lovasaink mellett az állataink biztonsága is fontos, így bízunk benne, hogy kiderül, mi az igazság, mert a medvét nem tartja vissza a villanypásztor

– jelezte a lovasoktató, aki eddig nem látott medvére utaló nyomokat, de gyakran járőröz a környéken, hogy ha mégis nyomra bukkan, azonnal jelenteni tudja az illetékes hatóságnak.