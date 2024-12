Öt perc hírnévért bármit: ismét feltűnősködik Hadházy Ákos + videó

A szellemi színvonal a közelmúltban sem volt túl magas a magyar baloldali politikusok körében, azonban a hazai hisztériakeltés bajnoka most önmagán is túltett. Az elmúlt napokat meghatározta Magyar Péter és a Magyar Hang szándékos hazudozása és álhírterjesztése. Hadházy Ákos jogosan érezhette, hogy az öt másodperc hírnév neki is jár. A jövőnket alakító gazdasági kérdésekről szóló nemzeti konzultáció elégetése még a politikai bohóciskola eminens tanulójától is több, mint amit a magyar emberek megszokhattak