Donald Trump levonta a tanulságokat az előző elnökségéből

Lehet kormányon lenni, de az nem biztos, hogy hatalomban is van a demokratikusan megválasztott kormányzat – ez volt a Fidesz tapasztalata 1998–2002 kettő között, és szerintem Donald Trump is így gondolkodik az első elnöki ciklusáról, de ebből levonta a tanulságokat – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Farkas Vajk, az AK madridi irodavezetője. Nem tudta azt a programot végrehajtani, amelyre a választók demokratikusan felhatalmazták, mert a baloldali bürokratikus államapparátus, az úgynevezett deep state tudta akadályozni – tette hozzá.

Elon Musk és Vivek Ramaswamy fogja vezetni azt a kormányzati hatékonysági hivatalt, róluk tudjuk, hogy ha ki kell rúgni embereket, akkor ők ebben nagyon profik

– hangsúlyozta Koskovics Zoltán, az AK geopolitikai elemzője. Elég egy pillantást vetni arra, hogy Musk mit csinált az akkori Twitterrel, ami most már X. Ott is eltávolított a személyzet több mint nyolcvan százalékát, és ha voltak is átmeneti gondok, ezeket viszonylag rövid időn belül meg tudta oldani, és az X jelenleg a legdinamikusabban fejlődő közösségi háló – emlékeztetett rá az elemző.

Azt hiszem, a jövő diplomáciai tankönyveiben a Hogy ne legyél nagykövet fejezet legalább a fele David Pressmanről fog szólni

– jegyezte meg Pressman akciójáról (a leköszönő demokrata kormányzat szankciós listára tett egy magyar kormánytagot, Rogán Antalt) Farkas Vajk. Az jelzi Magyarország atlanti elkötelezettségét, hogy mindazon romboló munka ellenére, amit David Pressman az elmúlt években végzett, hazánk az Egyesült Államok fontos szövetségese – fejtette ki az AK madridi irodavezetője.

– Azt javaslom, hogy Donald Trump Grönlanddal és a Panama-csatornával kapcsolatos kijelentéseit vegye mindenki véresen komolyan – hangsúlyozta Koskovics Zoltán. A megválasztott elnök feltett szándéka az, hogy amerikai ellenőrzés alá vonja ezeket a területeket. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy Dánia de jure elveszíti Grönlandot, amely egy nagyon nagy fokú autonómiájú megyéje. De ez a két terület olyan fontos stratégiai jelentőségű pontján van a Földnek, hogy Donald Trump úgy gondolja róluk, hogy

az Egyesült Államoknak a XXI. század geopolitikai válságának közepén ellenőriznie kell őket

– mondta az Alapjogokért Központ elemzője.

