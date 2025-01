Döntött a bíróság, Budapest örülhet

A Fővárosi Törvényszék döntésében a Fővárosi Önkormányzatnak adott igazat a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban. Megállapították, hogy jogszerűtlen volt a szolidaritási adó inkasszózása a Fővárosi Önkormányzat számlájáról.

A Fővárosi Közgyűlés a főváros 2025-ös költségvetését is úgy nyújtotta be, hogy abban nem szerepelt a szolidaritási hozzájárulás összege, vagyis számítottak a per megnyerésére. A Fővárosi Közgyűlés decemberi ülésén a szivárványkoalíció közgyűlési képviselői egy olyan költségvetést szavaztak meg, amelynek értelmében a főváros az előirányzott szolidaritási adónak csak egy részét fogja befizetni. Ezt a tervet a főváros az Alkotmánybíróság határozatára alapozza, amelynek értelmében az önkormányzatokra maximum annyi adóterhet lehet róni, amennyi támogatást kapnak az államtól.