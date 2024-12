Nem tervez adót fizetni Karácsony Gergely

Érdekesen működik Karácsony Gergely észjárása, valamiért azt gondolja, hogy ő megúszhatja azt, amit mindenki másnak kötelező teljesíteni. A Metropol szerint Budapest balliberális főpolgármestere azzal haknizik, hogy áldozati pózba állt, ahogy szokott, és belengette a szolidaritási hozzájárulás teljes összegének meg nem fizetését, a munkavállalói béremelések megvonásának lehetőségével és a szokásos fenyegetőzéssel állt elő, miszerint az alapszolgáltatások veszélybe kerülhetnek.

Az új Fővárosi Közgyűlés hamarosan tárgyalja majd Budapest 2025-ös költségvetését, és ha nincs egyetértés, akkor elkezdenek kidőlni a csontvázak a szekrényből.

Emiatt Karácsony már előre sajnáltathatja magát, illetve az állam hibáztatásával terelné a figyelmet. A főpolgármester korábban is menetrendszerűen vette elő az áldozati pózt, ha kötelező befizetésekről volt szó. Nem is csoda, hiszen sokan támadták azzal, hogy rosszul gazdálkodott öt évig. Gyakorlatilag kifizetőhelyet csinált a fővárosból, miközben Budapesttel alig-alig foglalkozott, láthatóan szlömösödött a város. Ésszerűtlen filléres spórolásokat is bevezetett, miközben egyfajta hitelből – amellyel adósságspirálba vitte a fővárost–, jutalmakkal is kitömte az önkormányzati cégek vezetőit.

Karácsony Gergely kalkulációja szerint 2025-ben 89 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást akar elsunnyogni, és állítja, ha ezt be kell fizetnie, akkor nem lesz munkavállalói béremelés, ami az alapszolgáltatások működtetését – akár a tömegközlekedést is – kockáztatná, amelyre jövőre 169 milliárdot szán a fővárosi önkormányzat. A kérdés csak az, hogy az új frakciók benyelik-e Karácsony elmúlt öt évét, illetve ennek hozományaként az egyetlenegy fejlesztést, a Flórián téri felüljáró felújítását tartalmazó jövőévi költségvetés tervezetét.

Mert ha Magyarország leggazdagabb városa nem fizet, joggal háborodhatnának fel a hátrányosabb helyzetű önkormányzatok, amelyek működéséhez kulcsfontosságú a Karácsony által elsíbolni tervezett összeg.

A lap tájékoztatása szerint, az önkormányzati szolidaritási hozzájárulást a központi költségvetési törvény állapítja meg, amely szerint azoknak a települési önkormányzatoknak kell hozzájárulást fizetniük, amelyeknél az egy lakosra jutó úgynevezett adóerő-képesség magasabb 22 000 forintnál, azaz az átlagnál lényegesen kedvezőbb anyagi helyzetben vannak. Mivel Budapest a leggazdagabb település országosan, ezért a valóságban Karácsony kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti a hozzájárulás megfizetése.