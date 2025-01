Sok dezinformáció kering a Digitális Állampolgárság programról, közölték a részleteket

Both András elmondta, hogy az Európai Unió és Magyarország egy irányba halad a digitális állampolgárság ügyében, mivel az uniós jogszabályok, az eIDAS 2. 2024 tavaszán született meg. Emlékeztetett, hogy 2024-ben nyílt meg hazánkban a digitális állampolgárság lehetősége, továbbá fokozatosan bevezetik, hogy a jövőben lehetőség legyen arra, hogy a felhasználók a mobiltelefonjaikkal egyre több helyen igazolhassák magukat, ahogy az tavaly szeptember óta már a rendőri igazoltatás esetén lehetséges. Az Ügyfélkapu+ és a DÁP kapcsán elmondta, hogy biztonságosabb a belépés és a hitelesítés, mint a sima Ügyfélkapu esetén.

Ma reggelig 2,6 millió Ügyfélkapu+-felhasználó regisztrált, míg 1,3 millióan töltötték le a DÁP alkalmazást, így közel négymillióan biztonságosabban vehetik igénybe a különböző szolgáltatásokat

– ismertette Both András.

Kitért rá, hogy egy felhasználónak akár Ügyfélkapu+ fiókja és DÁP alkalmazása is lehet egyszerre. A 2025-ös újdonságok kapcsán ismertette, hogy megjelenik a minősített elektronikus aláírás, a szelfis azonosítás, de új digitális okmányok is érkeznek – taj, adószám, lakcím, személyi azonosító igazolvány és jogosítvány –, továbbá személyes megjelenéskor lehetőség lesz az azonosításra az állami szereplőknél, illetve online bejelentkezési lehetőség a piaci szereplőknél, mint például a bankok. Ez 2025. június 1-jével indul, amit jogszabály is garantál.