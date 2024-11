Érdemes digitális állampolgárrá válni

Forradalmi változásokat hoz a digitális ügyintézés területén a Digitális Állampolgárság Program (DÁP). A digitális állampolgársággal az igazolvány, az ügyintézés és az aláírás is elérhetővé válik okostelefonon, ami nem elhanyagolható, hiszen az emberek ma már a mobiltelefonjukon keresztül rendezik az ügyeiket. Mindez a későbbiekben az állami szolgáltatásokkal és a közműszolgáltatások fizetéséhez kapcsolódó biztonságos megoldásokkal és piaci szolgáltatásokkal is kibővül.

A DÁP-nak köszönhetően lényegesen gyorsabbá és hatékonyabbá válik az ügyintézés, hiszen például bármikor igazolhatjuk magunkat telefonnal a rendőri igazoltatás során, vagy egy gombnyomással rendezhetjük majd a fizetnivalóinkat az állammal egy központi mobilalkalmazáson keresztül.

Könnyebbé válik az állampolgárok élete, nem kell az egyes ügyeket észben tartani, az állam proaktív módon lép fel, jelzi, ha lejár egy-egy igazolvány vagy határidő. Nem kell többet papírokat szkennelni, e-mailen vagy Messengeren küldeni, minden hivatalos dokumentum elérhető és megosztható az alkalmazással. Az adatok megosztása a lehető legbiztonságosabban történik, minden polgár saját maga irányíthatja az adatai megosztását, és csak a szükséges információk kerülnek kiadásra.

Az alkalmazást természetesen az használja, aki szeretné, ha valaki nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, az továbbra is intézheti ügyeit a megszokott módon.

Már élesben működik a digitális állampolgársági rendszer



A Digitális Állampolgár alkalmazás első funkciói szeptemberben élesedtek. A regisztrációt bármelyik kormányablakban az ügyintézők segítségével pár perc alatt elvégezhetik az állampolgárok. Az alkalmazás ezt követően értesítést küld a felhasználó készülékére, aki az ott olvasható információk alapján véglegesítheti a regisztrációját.

A regisztrált digitális állampolgárok szeptembertől a Digitális Állampolgár alkalmazás segítségével a jelenleginél sokkal egyszerűbben is be tudnak lépni az azonosítást igénylő mintegy 200 állami weboldalra, így például a Magyarország.hu-ra, az Egészségablakba, az eSZJA-ra, a tárhelyükre és a többi állami szolgáltatásba. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónevük és a bonyolult, hosszú, kisbetűt, nagybetűt, számot és speciális karaktereket is tartalmazó jelszavuk beírása helyett elég lesz elővenni a telefont, a Digitális Állampolgár alkalmazással beolvasni az adott felületen megjelenő QR-kódot, és az applikáció máris elvégzi az azonosítást, és beléptet az oldalra. Ez a belépési mód ráadásul nemcsak nagyságrendekkel egyszerűbb és kényelmesebb, hiszen nem kell egy sokadik jelszót észben tartani, de biztonságosabb is a korábbiaknál, az alkalmazást ugyanis ujjlenyomatukkal vagy arcfelismeréssel is védhetik az állampolgárok, így ahhoz csak ők férnek hozzá.

A pénzügyi és a közműszolgáltatók felületei is elérhetők lesznek

A DÁP-os belépés ezeken az állami felületeken a meglévők mellett új azonosítási módként jelenik majd meg. A közeljövőben ezt a szolgáltatást az állami szerveken túl a piaci szolgáltatók is integrálhatják a felületeikre, azaz a Digitális Állampolgár alkalmazás segítségével, QR-kód beolvasásával is be lehet majd lépni például pénzügyi vagy közműszolgáltatók felületeire. A fentieken túl szeptembertől az állampolgárok a Digitális Állampolgár alkalmazásban digitálisan is elérhetik személyes és gépjárműadataikat, időpontot foglalhatnak a kormányablakokba a legfontosabb ügytípusokra, fizikai okmány nélkül is igazolhatják magukat rendőri ellenőrzéskor, néhány gombnyomással erkölcsi bizonyítványt igényelhetnek.

Ezek a digitális állampolgárság főbb mérföldkövei:

2024 szeptemberében megjelent a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás, ez biztosítja az állam központi elérését.

2024 végén érkezik az alkalmazásba a digitális aláírás: nem lesz szükség arra, hogy kinyomtassuk és kézzel aláírjuk a szerződéseinket és más hivatalos dokumentumainkat, helyette digitális aláírásunkkal hitelesíthetjük ezeket. A DÁP digitális aláírásával hitelesített dokumentumok ugyanolyan bizonyító erejű, közhiteles magánokiratnak számítanak, mint a papíralapon elkészültek.

2025 elején érkezik a „szelfis azonosítás” az alkalmazásba: még egyszerűbben, a személyi igazolvány vagy az útlevél befotózásával és egy szelfivel is regisztrálhatnak az állampolgárok az alkalmazásba.

2025 februárjától lehetővé válik a személyes adatok hiteles továbbítása az alkalmazásból, amellyel akár az okmányadatainkat – tajkártyánk, adókártyánk, jogosítványunk adatait – is letölthetjük, és hitelesítve oszthatjuk meg, kiváltva ezzel a fizikai okmányok használatát.

2025 júniusában megtörténik a piaci szolgáltatók csatlakozása, ezt követően a bankok, közmű- és telekommunikációs szolgáltatók felületeire is be lehet majd jelentkezni a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással, és az elektronikus aláírással a piaci szolgáltatók dokumentumait is alá lehet majd írni.

2025 júliusában élesedik az az állampolgári felület, amely magában foglalja a megújult ePapír szolgáltatást is – ez már életesemények alapján csoportosítja majd az ügyintézési lehetőségeket.

Szintén 2025 júliusában megjelenik az első életesemény az alkalmazásban: magánszemélyek a használtgépjármű-eladáshoz vagy -vásárláshoz kapcsolódó ügyeiket is el tudják majd intézni.

2025 negyedik negyedévében: a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás teljes értékű digitális adattárcává válik, amelyben minden okmány – a fizikaival egyenértékű – digitális változata elérhető lesz. Ezenkívül lehetővé válik a jogosultság igazolása a piaci szolgáltatóknál: a szolgáltatók a mobilalkalmazással az életkort és a kedvezményre való jogosultságot is ellenőrizhetik.

Milyen adatainkhoz fér hozzá az állam?

Az állam csak azokhoz az adatokhoz férhet hozzá még egy felhatalmazás alapján is, amelyeket egyébként eddig is tárolt, és amelyekhez eddig is hozzáfért, ezért tehát többlettudás az állam oldalán nem keletkezik. Az állampolgár oldalán viszont keletkeznek friss adatok, azokat értelemszerűen ő tárolja el a saját dokumentumtárában, amihez ebben a formában az államnak hozzáférése nincsen.

2025. január 16-tól megszűnik az ügyfélkapu

Az európai uniós szabályozás, azonosításra vonatkozó rendelkezéseinek már nem felel meg teljeskörűen az ügyfélkapu, ezért ez a felület megszűnik. Helyette az európai uniós jogszabályok alapján is szigorúbb és biztonságosabb bejelentkezési lehetőségek, az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgárság Program lesz elérhető. Az Ügyfélkapu+ és a DÁP sok szempontból, többek között kiberbiztonsági szempontból is biztonságosabb.

A biztonságos megoldás az Ügyfélkapu+ vagy a DÁP használata, az Ügyfélkapu+ nem lesz kivezetve. Az Ügyfélkapu+ használatához egy kétfaktoros bejelentkezésre van szükség, melynek során felhasználónévvel és jelszóval történő bejelentkezést követően a telefonunkra vagy esetleg számítógépünkre kapott kód segítségével tudjuk elkezdeni a hivatalos ügyintézést. Azonban ha ennél egyszerűbb megoldást szeretnénk, akkor érdemes a DÁP-ot használni, hiszen ebben az esetben nincsen szükség felhasználónév és jelszó megjegyzésére, a telefonos azonosítást követően már intézhetjük is ügyeinket. A Digitális Állampolgár alkalmazás célja éppen az, hogy még inkább megkönnyítse és mobiltelefonról is lehetővé tegye a hivatalos ügyintézést. Ráadásul az alkalmazás funkcionalitása folyamatosan bővül.