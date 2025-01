Nagyberuházások jönnek nyugatról és keletről is + videó

– Konnektivitás, így hívjuk az összeköttetésekre és együttműködésre épülő gazdaságpolitikánkat kelet és nyugat felé is – mutatott rá Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett videójában.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett: idén olyan óriásberuházások kezdik el a munkájukat és a termelést, mint a nyugati BMW vagy keletről a BYD, amely a világ legnagyobb elektromosautó-gyára, valamint a Mercedes is előkészíti a beruházása következő fázisát.

Ezek a beruházások százalékokat fognak hozzátenni a magyar GDP növekedéséhez

– jelentette ki Menczer Tamás. Hozzátette: az idei évben az államadósságunk kamatterhei is jelentős mértékben csökkennek.

Ezeknek és a gazdaságpolitikának, valamint a külgazdasági politikának is köszönhetően fejlődni fog a magyar gazdaság – jelentette ki a kommunikációs igazgató. Erre szerinte annak is nagy hatása van, hogy egymillió munkahellyel van több most, mint 2010-ben.

Azt szoktuk mondani, és nem ok nélkül, hogy az ellenfeleinknek, a balliberális, baloldali és diszkóliberális figuráknak csak saját maguk fontosak, saját érdekeikkel foglalkoznak, meg a brüsszeli megbízóik érdekeivel

– emelte ki Menczer Tamás. Rámutatott: a kormány inkább az országgal foglalkozik, mert Magyarország az első, ezt mindenki láthatja és látni fogja az idei évben is.