Rapid délelőtti friss – A közbeszédben átvette az uralmat a Grand Budapest, míg Horn Gábor már a saját kutatásának sem hisz ? + videó

Rákosrendezővel soha nem foglalkoztak ennyit, mint az elmúlt időszakban, amióta kiderült, hogy egy külföldi befektető megtisztítaná a területet és felépülne a Grand Budapest – erről is beszélt a Rapid délelőtti műsorában Villányi Károly és Jakubász Tamás, a Mediaworks tényfeltáró szerkesztőségének két vezetője. Kollégáink nem hagyták ki a közvélemény-kutatásokat sem, a Republikonnál ugyanis most éppen hét százalékkal vezet a Tisza, holott az intézet vezetője a napokban beszélt arról, hogy nem hisz senkinek, szerinte fej-fej mellett áll a Fidesz és az ellenzéki párt.

Adásunk felvétele idején még javában ülésezett a Fővárosi Közgyűlés, ahol arról is döntés születhet, hogy éljen-e esetleges elővételi jogával Budapest és megszerezze-e Rákosrendezőt. Kollégáink azokat az információkat sem hagyták ki beszélgetésükből, hogy másnak is fáj a foga a beruházásra, így a Wallis és segítői neve is felmerült a podcastban. Újságíróink több nevet is felvetettek, sőt, azok a kiszivárgott hangfelvételek is szóba kerültek, ahol Bajnai Gordon volt kormányfő arról beszélt, amikor a Városháza eladása felmerült, hogy a „cápákat etetni kell”.

Arra, hogy Horn Gábor csak „etette” a közvéleményt, amikor az ATV-ben arról beszélt, hogy nem hisz a közvéleménykutatói kerekasztalnak, mert szerinte a Fidesz és a Tisza Párt fej-fej mellet halad, gyorsan rácáfolt saját cégének felmérése, amely szerint hét százalékkal előzik a tiszások a kormánypártot. Kollégáink fel is dobták a labdát: Horn Gábor már Horn Gábornak sem hisz ?

Borítókép: Villányi Károly és Jakubász Tamás, a Mediaworks tényfeltáró szerkesztőségének két vezetője a Rapid délelőtti adásában (Forrás: Képernyőkép)