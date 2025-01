Szentkirályi Alexandra: Karácsonyék csak egy zsíros falatot akarnak Budapestből + videó

– Az egész ügy nekem valahogy nagyon bűzlik, az elmúlt hónapokban folyamatosan azzal ütötték vissza bármilyen előterjesztésünket, hogy a fővárosnak nincsen pénze – jegyezte meg közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP frakcióvezetője rámutatott:

Rákosrendező felvásárlására pedig hirtelen több tízmilliárd forintot találtak erre a célra.

– Ahelyett, hogy valami érdemi beruházás történne végre ennyi év után egy ilyen területen, ahelyett most én azt látom, hogy ugyanazok a körök, amik már egyszer a Városháza eadása kapcsán is megjelentek, ugyanazokkal a nevekkel, most erre a területre szeretnék rátenni a kezüket – mondta, majd hozzátette:

ennek a cégcsoportnak az egyik cégének már 2023-ban látványtervei voltak, valószínűleg beadott pályázata volt erre a területre.

Szerinte meg kell nézni, miket mondott az elmúlt napokban Karácsony Gergely, illetve Kiss Ambrus: ők majd befektetőket fognak keresni erre a területre. Nem parkvárost szeretnének létrehozni, hanem azt akarják, hogy ez a befektetői csoport kapja meg ezt a területet, ezt a zsíros falatot Budapestből – mutatott rá a frakcióvezető.

