Újabb részletek a tragikus tatabányai balesetről: ennyivel száguldott a drogos sofőr

Jelentősen túllépte a sebességhatárt az a sofőr, aki három ember halálát okozta a múlt csütörtöki balesetben az 1-es főúton.

A 31 éves elkövető, akiről már az is kiderült, hogy kokaint és marihuánát is fogyasztott mielőtt kocsiba ült, 115 kilométer/óra sebességgel közlekedett a személygépkocsival, miközben az adott útszakaszra megengedett legnagyobb sebesség 60 kilométer/óra volt.

A Kemma.hu azt írta, a Tatabányai Törvényszék közlése szerint a gyanúsított nem tartott megfelelő követési távolságot sem a sértett által vezetett személygépkocsi mögött, amelynek következtében nekiütközött. Az ütközéstől a vétlen gépkocsi az úttest melletti vízelvezető árokba csapódott, az elkövető gépkocsija pedig előbb a szalagkorlátnak, majd egy közvilágítási oszlopnak ütközött.

Mint arról lapunk is beszámolt, egy Mercedes egy Forddal ütközött csütörtökön kora este, nem sokkal fél 7 előtt az 1-es főút tatabányai szakaszán. A Fordban négy zsámbéki férfi utazott, akik egy néptánc csoport tagjai voltak.

A 22 éves Marcell, a 18 éves Bálint és jobb első ülésen utazó Attila halt meg, egy fellépésről mentek haza, amikor a baleset történt.

Egyedül Attila fia élte túl a tragédiát, ő kisebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

A rendőrség azonnal őrizetbe vette a baleset okozóját,

a bíróság a férfi letartóztatását egy hónapra elrendelte, mivel fennáll a bűnismétlés veszélye és a bizonyítás megnehezítésének a veszélye.

A végzést az ügyész tudomásul vette, a védő és a gyanúsított fellebbezést jelentett be. A Tények információi szerint a 31 éves tatabányai férfi nem volt ismeretlen a rendőrök előtt. Kétszer volt büntetve, először 2016-ban hamis vád miatt, ezért hat hónap börtönt kapott, majd 2022-ben elterelésen kellett részt vennie kábítószer-birtoklás miatt. Most halálos közúti baleset okozásával gyanúsítják, tettéért akár nyolc évet is kaphat.