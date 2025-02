Ezer bérlakás is épülhetett volna Rákosrendező árából

A fővárosi vagyonkezelő honlapja szerint üres építési telket kínálnak a III., a XV., a XVII., a XXI és a XXII. kerületben is. A vagyonkezelő kínálatában tavaly még egy IX. kerületi iskolaépületet is megjelöltek eladásra. A hirdetésben úgy fogalmaznak: méreteiből is fakadóan sokrétű környezetalakítási lehetőségeket biztosít. Tehát a főváros is elismeri: egy sokré­tűen hasznosítható ingatlanról van szó, amely közeli metrókapcsolattal is rendelkezik. Az eladásra kínált portfólióban szerepel egy beépítetlen óbudai telek is. Mint írják: a III. kerületi ingatlan Budapest kiemelt kereskedelmi környezetében – az Eurocentertől pár percre, több hiper- és szupermarket, valamint logisztikai telepek szomszédságában – helyezkedik el. Az építési szabályozás szerint a telekre átlagos belmagasságnál ötszintes épület is építhető. Ez a terület tehát a kiváló adottságainak köszönhetően tökéletesen alkalmas lenne fővárosi bérlakások építésére. Mivel a telek adott, bontást és rekultivációt nem kell elvégezni rajta, öt éven belül akár ötven bérlakást is felépíthetnének itt, ezzel csökkentve a fővárosi lakhatási válságot. Ehelyett a főváros piacra dobta több másik hasonló üres ingatlannal együtt.

A főpolgármester eközben impulzusvásárlásba kezdett, átgondolatlanul megvett egy drága, szeméttel teli telket Rákosrendezőn, amire saját bevallása szerint húsz évig nem is épül semmi. A főváros ráadásul befektetők igénybevételével piaci ingatlanokat tervez a területre, pedig ezt a kormányzati Grand Budapest beruházás is biztosította volna.

A fővárosnak a vásárlásra hirtelen előkerült milliárdjai­ból lehetősége lett volna az eladósodás helyett valódi megoldást is kínálni a fiatalok lakhatási gondjaira bérlakások építésével a saját üres telkeire. Az ingatlanvásárlásra szánt pénzből ugyanakkor akár felújíthatták volna azt a 229 lakást is, amely a főváros tulajdonában van. Ebből 91 lakás nyugdíjasházban található. Az üres lakások közül jelenleg harminc beköltözésre alkalmas állapotú, 199 helyreállítandó. A fiataloknak tehát egyelőre meg kell elégedniük a megbukott Fővárosi Lakásügynökség néhány kiadható lakásával.