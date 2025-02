Tovább fújja Karácsony az újabb lufiját

Az évszázad pénzügyi blöffjét követte el Karácsony Gergely. Kiderült ugyanis, hogy nincs fedezete a fővárosnak Rákosrendező megvásárlására. A Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat ugyanis nemrég azt állította, az első, 12,7 milliárd forintos részlet kifizetésére van fedezetük, a második részletből azonban 8,5 milliárd forint hiányzik. Vagyis a fővárosnak még idén fontolóra kellene vennie, hogy milyen, az önkormányzat által finanszírozott projektet kell elkaszálnia annak érdekében, hogy megvalósítsák Karácsony Gergely és Vitézy Dávid teljesen kidolgozatlan parkváros gigaprojektjét.

Az évek óta tartó felelőtlen gazdálkodásnak köszönhetően pedig a fővárosnak arra sem lesz forrása, hogy megkezdje a terület kitakarítását és mentesítését, ami a vártnál is komolyabb összegeket emészthet fel.

A második részlet kifizetésével kapcsolatos kérdéseket nemrég Vitézy Dávid a közösségimédia-oldalán közzétett posztjában kívánta megválaszolni. A politikus ugyanis arról számolt be, hogy a második részlet kifizetése előtt még számtalan feladata van a kormányzatnak. Többek között számos jogszabályt kell módosítani, tehermentesíteni kell az ingatlanokat és fel kell osztani a vasúti területeket úgy, hogy az államhoz visszakerüljenek a jelenleg is használatban lévő vágányok, amelyeket később a szerződés értelmében át kell helyezni. Vitézy arról ugyan nem értekezett, hogy a 8,5 milliárdot honnan fogják előteremteni, ugyanakkor megnyugtatta a követőit, hogy az összeg kifizetése valószínűleg csak jövőre lesz esedékes. Ezt követően pedig a politikus ismét megkezdte a kormányra való mutogatást, és kijelentette, ha a kormány nem működik együtt, és el akarja gáncsolni ezt, azaz meg akarja akadályozni, hogy az elővásárlási jogával élő Budapest ezt a területet fejlessze, ehhez számos eszköze van a szerződés szerint is.

Viszont ebben az esetben már a második részlet sem válik esedékessé, és az első is visszajár, ha végül a szerződés ellehetetlenül.

Karácsony Gergely is megszólalt nemrég a hiányzó pénzekkel kapcsolatban, és hamisan azt állította, hogy a Fővárosi Ítélőtábla ítélete szerint a szolidaritási adó címén befizetett 28 milliárd forint visszajár a fővárosnak, annak ellenére, hogy a törvényszék ítéletében erről egy szó sincs, az államnak mindössze a 2,5 millió forintos perköltséget kell visszafizetnie. Ezt alátámasztja, hogy a jogerős ítélet óta eltelt több három hét, és nem érkezett egyetlen milliárd sem a főváros számlájára. A főpolgármester korábban úgy nyilatkozott, hogy ebből a 28 milliárd forintos összegből fizetné ki Rákosrendező második részletét.

Egy magyarázat van, Karácsony ismét kormányváltásra játszik, ahogy azt 2022-ben is tette, akkor féléves, ezer sebből vérző költségvetéssel készült a főváros baloldali vezetése, várva a kormány bukását és egy baloldali garnitúra hatalomra kerülését, amely majd megoldja helyettük Budapest anyagi gondjait.

Szentkirályi Alexandra a balliberális fővárosi vezetés mostani hazardírozásával kapcsolatban kiemelte, a főpolgármester nem túl ambiciózus célja az, hogy a főváros által összességében mintegy 90 milliárd forintért megvásárlandó és kármentesítendő Rákosrendezőn egyszer majd megépülő lakások húsz százaléka legyen megfizethető. Az, hogy milyen ár számít megfizethetőnek, azt a főpolgármester nem részletezte – tette hozzá a Fidesz budapesti elnöke, frakcióvezetője. – Mindezek után pedig Karácsony abban reménykedik, hogy a beruházó biztosítja mindössze 3-5000 budapesti lakhatását. Ennyien akkor is lakhattak volna ott, ha Budapest egy forintot nem költ el és hagyja, hogy felépüljön a Grand Budapest – jegyezte meg a kormánypárti politikus. Ismert, Budapest jelenleg is számos olyan ingatlant árul, illetve birtokol, ahol a fenti hatalmas összegből sokkal több ember minőségi lakhatását tudná kialakítani.