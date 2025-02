Hazugságot hazugságra halmoz Magyar Péter

Magyar azért is méltatlankodott, hogy ő mennyit dolgozik, EP-képviselőt csinál a jelöltjeiből, miközben ők semmit nem tesznek hozzá a kampányhoz, és fogalmuk sincs semmiről.

A legjobb állás a világon, keresnek havi tízmillát és EP-képviselők lesznek

– taglalta Magyar. Vogel Evelin felvetésére, hogy valamit tehettek volna azért a jelöltek is a kampányban, Magyar ingerülten reagált:

nem tudtak, mert alkalmatlan mindegyik, még beszélni sem tudnak. Az egyik így fogja a mikrofont, és remeg a csávó, ilyen teljesen készen van…

Majd megismételte, hogy totál antitalentum politikailag mindegyik.

Leírtam neki magyarul, hogy nem nyilatkozhat. Én értem, hogy Soros-ügynök és nem tud magyarul…

– mondta felháborodva, volt ugyanis olyan, aki megszegte az utasítását.

A mentelmi joga mögé bújik Magyar Péter

Magyar Péternek már a politikai pályafutása is nyilvánvaló hazugsággal indult, amikor tavaly februárban a Partizánnak adott interjúban még rossz viccnek nevezte azt a felvetést, hogy belépne a politikai térbe. Ehhez képest néhány napon belül létrehozott egy mozgalmat, amelynek bevallott célja a kormány megbuktatása volt, és a Talpra, Magyarok! égisze alatt színtiszta politikai rendezvényt is szervezett március 15-re. Nem sokkal később Magyar Péter a nevére vette a Tisza Pártot, amelyet az önkormányzati és az európai parlamenti (EP) választáson is elindított.

Noha a pártja EP-listáját vezető politikus többször is fogadkozott, hogy mandátumot szerezve sem menne ki Brüsszelbe, a június 9-i választás utáni nyilatkozataiban már úgy érvelt, hasznosabb lenne, ha ő is beülne az Európai Parlamentbe. Így is tett.

Figyelemre méltó, hogy Magyar egy chatfórumon úgy fogalmazott az EP-képviselőségről, hogy az a „legnagyobb kamuállás a világon havi húszezer euróért”. Magyar a mentelmi ügy kérdésében is meghazudtolta magát.