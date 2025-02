Karácsony Gergely Ukrajna mellett áll, szerinte még nem értek véget a harcok, a java csak most jön

Ukrajna sokkal többet tett értünk, mint amennyit mi tettünk Ukrajnáért – mondta Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere vasárnap este a Momentum megemlékezésén, amelyet a háború kirobbanásának 3. évfordulója alkalmából rendeztek Oroszország nagykövetségénél. A főpolgármester azt mondta: három éve tart a háború Ukrajnában, a harc nemcsak az orosz agresszor és a hős ukrán nép között folyik, hanem a jó és a gonosz, a demokrácia és a zsarnokság, a bátorság és a közömbösség között is.

És ez a harc nemhogy nem ért véget három év alatt, de az elmúlt hetek eseményei azzal a letaglózó felismeréssel járnak, lehet, hogy csak az első felvonást éljük éppen

– mondta el a politikus, majd a pokolra kívánta azokat az embereket, akik a véleménye szerint, előre megfontolt szándékkal keverik össze az agresszort az áldozattal.

Ukrajna Európát is védi, valamint az Európát összetartó eszményeinket, a szabadságot, a méltóságot, a demokráciát. Ukrajna sokkal többet tett értünk, mint amennyit mi tettünk Ukrajnáért

– jelentette ki Karácsony, aki szerint Ukrajna mellett állni most is, és mindig is hit és meggyőződés kérdése. A főpolgármester képeket is osztott meg a mérhetetlen támogatottságú Momentum tiltakozásáról, illetve az azt követően a Városháza parkban tartott megemlékezésről. A képekből azonban kiderül, hogy az eseményre csak pár száz ember volt kíváncsi.