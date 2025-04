Erdő Péter: Jézus minket is átvezet a halál sötét völgyén

– Jézus feltámadása mutatja meg az ember igazi értékét, azt, hogy többet ér a szeretetet gyakorolni, mint másokat félretaposva javakat és pozíciót szerezni – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek húsvét vigíliáján a budapesti Szent István-bazilikában.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szentmisét mutat be húsvét vigíliáján a budapesti Szent István-bazilikában 2025. április 19-én.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

A zsúfolásig telt székesegyházban arról beszélt, hogy a húsvét titka átértelmezi az egész életünket. Megmutatja, hogy életünk súlypontja az örökkévalóságban van, és itt, a földön erre tekintettel kell gondolkoznunk, terveznünk és élnünk.

Úgy fogalmazott, hogy többet ér a szeretetet gyakorolni itt, a földi életben, mint szeretetlenül, mohón, másokat félretaposva javakat és pozíciót szerezni, vagy akár az egész világot megnyerni is, ha a lelkünk kárát vallja.

A bíboros szólt arról is, hogy a húsvét a legnagyobb öröm ünnepe, és ez az öröm egyben a gyász és a szomorúság sötétjét eloszlató elemi világosság. Nagypénteken estére már csak a gyász maradt, a halott Üdvözítő temetése. A keresztre feszített Jézussal együtt mintha eltemették volna a tanítványok reménységét is, mert hogyan lehetne szabadító, győztes messiás az, akit az idegen megszálló hatalom szégyenletes büntetéssel kivégeztetett. A tanítványok a sok évig tartó lelkesedést és reménységet is gyászolták.

De reggel visszatért az öröm. Húsvét hajnalán először csak a feltámadás bizonytalan híre, azután a feltámadt Jézussal való személyes találkozások bebizonyították, hogy mégis Krisztus az erősebb, hogy a názáreti próféta sokkal több még annál is, amit a messiásra váró nemzedékek elképzeltek.

Kiemelte: Krisztus feltámadásának fényében magából a halálból is megnyílt az út a menekülésre. – Jézus, mint jó pásztorunk, első emberként támadt fel a halálból, de minket is átvezet a halál sötét völgyén, hogy az örök élet, az örök üdvösség boldogságára jussunk.

A bíboros ennek az örömnek és reménynek az átélését, ennek a szeretetnek a megvalósítását kívánta mindenkinek.

Az ünnepi liturgia keretében Erdő Péter felnőtteket keresztelt meg és részesített a bérmálás szentségében, a jelen lévő hívek pedig megújították keresztségi fogadalmaikat.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek (k) a nagyszombati feltámadási körmeneten a budapesti Szent István-bazilika előtt 2025. április 19-én.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

A szertartás végén a hívek a bíboros vezetésével körmenetet tartottak a bazilika körül.

Borítókép: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szentmisét mutat be húsvét vigíliáján a budapesti Szent István-bazilikában 2025. április 19-én (Fotó: MTI/ Lakatos Péter)