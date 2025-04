Húsvéti finomságok

A húsvét jellemzően egybeesik a medvehagymaszezonnal. A népszerű szállóige szerint, ami igazán finom, az vagy hizlal, vagy más okból egészségtelen, van ennek azért nem kevés cáfolata, egyik ezek közül a megszámlálhatatlan felhasználású medvehagyma, mely kiváló krémlevesnek, főzeléknek, fűszernek levesekbe, ragukba, főzelékekbe, pogácsába, szendvicskrémekbe. A húsvéti reggelinél pesto-ként kerül az asztalra.

A pesto ugyebár leturmixolt olívaolaj, bazsalikom, fenyőmag és parmezán, de felfoghatjuk úgy is, hogy egy olaj (tökmagolaj, dióolaj, de akár hidegen préselt napraforgó, a nagyipari olajoktól óvakodnék ezesetben is), zöld fűszernövény (petrezselyem, rukkola, hagymazöld, snidling), egy olajos mag (tökmag, dió, napraforgómag) és érlelt sajt homogenizált keveréke. A variációk lehetősége így is nagyon széles, hát még ha esetleg beleturmixolunk akár a zöld fűszer helyett aszalt paradicsomot vagy párolt erdei gombát. A húsvéti medvehagyma-pesto-t érlelt helyi juhsajttal, tökmagolajjal és dióval szoktam készíteni, de ha a medvehagymán kívül csak tökmagolaj, egy kevés só és citrom kerül bele, akkor is nagyon finom a végeredmény, mely salátaöntetként is remekül funkcionál, de kiváló kiegészítője a friss sajtoknak.

Valamiképpen bekerült az étrendünkbe a román konyha specialitása, amit egyébként egyes üzletekben készen is lehet kapni e tájakon, a drobnak nevezett báránybelsőség-pástétom, mondhatnánk „bárányfősajtnak” is viccesen, de állaga és fűszerezése más, csak a hozzávalók hasonlóak. Magyar nyelvű recepteket is találunk a világhálón, hadd ajánljam ezek közül a „Székely konyha és kert” variánsát.

Az ebéd elmaradhatatlan része a gazdagon zöldségelt, tejszínes-tárkonyos-citromos bárányleves, valamint a báránysült. Utóbbit egy éjszakán keresztül szoktuk pácolni mediterrán fűszerekkel, zsályával, mentával, rozmaringgal, oregánóval, továbbá sóval, fokhagymával és citromhéjjal. A pác alapja olívaolaj és citrom keveréke. Van, hogy sütőben

készítjük, de faszénparázson, melegfüstön is remek, persze az sokkal több odafigyelést igényel.

Igazság szerint csak egy alkalommal nyúltunk Magyar Eleknek „Az ínyesmester szakácskönyve” című, anyai dédnagymamám által használt és széljegyzetelt remekművéhez nagyvonalakban rekonstruálva az általa ajánlott ételsort, amit nem haszon nélkül való ideilleszteni (a könyv egyébként ingyen letölthető az OSZK oldaláról.)